Arabian business
بنوك واستثمار

السعودية: هبوط حاد للإقراض المصرفي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 28 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية: هبوط حاد للإقراض المصرفي

(رويترز) - أظهرت بيانات من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) اليوم الثلاثاء تباطؤاً حاداً في نمو الإقراض المصرفي بالمملكة في فبراير/شباط وسط عزوف الشركات عن الاستثمار في ظل استمرار تدني أسعار النفط والقلق بشأن سياسات التقشف الحكومية.

 

ونما الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص 0.3 بالمئة على أساس سنوي في فبراير/شباط منخفضاً من 1.8 بالمئة في يناير/كانون الثاني ومن عشرة بالمئة قبل عام.

 

ويقول المصرفيون إن أحد أسباب تباطؤ الإقراض هو زيادة تدفق الأموال الحكومية على الاقتصاد مقارنة مع معظم فترات العام الماضي عندما أوقفت الحكومة دفع الكثير من فواتيرها مع تأثر الأوضاع المالية العامة بانخفاض أسعار النفط.

 

وأجبر نقص المدفوعات الحكومية الشركات على السحب من التسهيلات الائتمانية لتدبير التمويل لعملياتها التشغيلية مما ضخم نمو القروض. وفي الأشهر القليلة الماضية استأنفت الرياض سداد الفواتير مما خفف الضغوط عن الشركات.

 

لكن الشركات ما زالت قلقة من الاستثمار مع تخطيط الحكومة لإجراءات تقشف جديدة في الأشهر المقبلة تشمل زيادة أسعار الوقود المحلية وضريبة على التبغ والمشروبات السكرية مما سيرفع تكاليف الشركات وينال من الطلب الاستهلاكي.

 

وفي مؤشر على تباطؤ إنفاق المستهلكين، تراجع سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام في فبراير/شباط، حسبما أظهرته أرقام البنك المركزي، في حين واصلت الحكومة السحب من الأصول الأجنبية لسداد فواتيرها.

 

وتراجع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي 9.8 مليار دولار عن الشهر السابق إلى 506.9 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2011. كان صافي الأصول بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً عندما سجل 737 مليار دولار في أغسطس/آب 2014 قبل أن يبدأ التراجع.

 

وعلى صعيد تلك الأصول، المعتقد أن معظمها بالدولار الأمريكي، تراجعت الودائع في بنوك الخارج 5.2 مليار دولار إلى 95.1 مليار دولار. وانكمشت الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية بمقدار 4.3 مليار دولار إلى 355.3 مليار دولار.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

الجوازات السعودية: الإعفاء في "وطن بلا مخالف" يشمل عاملي النطاق الأحمر

السعودية: 15 مليار الإيرادات السنوية المتوقعة من ضريبة السلع الانتقائية والإقرار كل شهرين

الرياض تهون على السعوديين خفض الضرائب على أرامكو

ضبط 197 ألف مستحضر تجميلي مسرطن في السعودية خلال شهرين

تعليقات

المزيد في بنوك واستثمار

لأول مرة "أرامكو" تصدر صكوكا

إقراض البنوك السعودية ينخفض إلى أدنى مستوى خلال سبعة أعوام

بعد غياب 13 عاماً.. سيتي جروب تعود للعمل بالسعودية

"دبي الإسلامي" يطلق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

خفض السرعة على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات من 120 إلى 110 كم

نيمار يقود البرازيل لضمان التأهل لكأس العالم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »