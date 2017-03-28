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"دبي الإسلامي" يطلق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 28 مارس 2017
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"دبي الإسلامي" يطلق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا

أعلن بنك دبي الإسلامي عن اطلاق "بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا" وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي الدكتور عدنان شلوان والسيد موليامان حداد مفوض هيئة الخدمات المالية في إندونيسيا والدكتور معروف أمين رئيس مجلس علماء إندونيسيا والسيد هامليم ألامسياه مفوض مؤسسة تأمين الودائع في إندونيسيا بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة العليا للمؤسستين.

 

واستحوذ بنك دبي الإسلامي وبعد حصوله على الموافقات التنظيمية في عام 2015 على 40 بالمائة من بنك بي تي بانين الشريعة تي بي كي والذي تم تغيير اسمه كجزء من الصفقة ليصبح بنك بانين دبي الشريعة ليشكل أول دخول لبنك دبي الإسلامي إلى منطقة آسيا المحيط الهادئ.

 

 

وقال الدكتور عدنان شلوان، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، " يعتبر هذا الاستحواذ إنجازا هاما لبنك دبي الإسلامي وباعتبارنا أول بنك إسلامي متكامل في العالم فإننا لم ننشئ فقط نموذجا مصرفيا جديدا منذ أربعة عقود بل اضطلعنا أيضا بمسؤولية تنمية وتطوير سوق التمويل الإسلامي العالمي وإن عقد شراكات استراتيجية هو من الوسائل التي نتبعها في هذا السياق ".

 

 

وأشار إلى أن بنك بانين يعد شريكا مثاليا لدبي الإسلامي في منطقة آسيا المحيط الهادئ ونظرا لأنه لاعب راسخ ومتجذر يتمتع بسنوات طويلة من الخبرة والمعرفة بالسوق المحلية فإن بنك بانين سيتيح تحقيق الرؤية للتمويل الإسلامي في إندونيسيا وفي مختلف أنحاء المنطقة.

 

 

ويتمتع بنك دبي الإسلامي بخبرة عريقة في ممارسة الأعمال التجارية في إندونيسيا حيث انخرط بصفقات مهمة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل صفقة هيكلة شركة الطيران الإندونيسية غارودا في عام 2015 التي شملت تقديم صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مدتها خمس سنوات.

 

 

يذكر أن بنك دبي الإسلامي حقق في عام 2016 أرباحا صافية بقيمة 4,050 مليار درهم إماراتي بزيادة ملحوظة نسبتها 6 بالمائة مقارنة مع3,83 مليار درهم إماراتي في عام 2015 الأمر الذي يمثل نموا قويا في الربحية على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة.

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