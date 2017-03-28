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"المركزي الإماراتي" يعلن خروج بنك الخليج الأول من عضوية لجنة تحديد أسعار "الإيبور"

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 28 مارس 2017
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"المركزي الإماراتي" يعلن خروج بنك الخليج الأول من عضوية لجنة تحديد أسعار "الإيبور"

أعلن مصرف الامارات المركزي أن عدد أعضاء تحديد أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك "الإيبور" سينخفض من 11 إلى 10 أعضاء اعتبارا من يوم غد "الأربعاء" وذلك بعد خروج بنك الخليج الأول من القائمة المعتمدة نتيجة اندماجه مع بنك أبوظبي الوطني والذي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 2 أبريل المقبل.

 

كان "مصرف الإمارات المركزي" قد بدأ العام 2009 تطبيق آلية احتساب الفائدة بناء على السعر الوسطي و التي يعرضها 11 بنكا عاملا في السوق بعد استبعاد أعلى وأدنى سعرين من الأسعار التي يتم عرضها في السوق.

 

 

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أكد المصرف المركزي أن إعلانه خروج بنك الخليج الأول من قائمة أعضاء تحديد أسعار "الايبور" جاء نيابة عن اللجنة المكلفة بذلك.

 

 

يشار إلى أن أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك " الايبور" التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة من خلال الآلية المعتمدة تمثل أداة من أدوات السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة على شهادات الايداع إلى النظام المصرفي في الدولة.

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