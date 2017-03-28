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بنوك واستثمار

الرئيس التنفيذي لسوق.كوم: إعادة استثمار بعض عوائد صفقة أمازون في الشركة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 28 مارس 2017
الرئيس التنفيذي لسوق.كوم: إعادة استثمار بعض عوائد صفقة أمازون في الشركة

دبي 28 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة سوق.كوم المتخصصة في تجارة التجزئة بالشرق الأوسط اليوم الثلاثاء إن جزءا على الأقل من عائد بيع الشركة لأمازون.كوم سيعاد استثماره في أنشطة الشركة.

وأعلنت أمازون وسوق.كوم في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أنهما اتفقتا على صفقة الاستحواذ. وتشمل قائمة مساهمي سوق.كوم حاليا ناسبرز وتايجر جلوبال مانجمنت.

وقال رونالدو مشحور لرويترز "اليوم يوم عظيم في تاريخ الشركة... نحن نمضي في هذه الرحلة على مدار السنوات العشر الأخيرة واليوم الشراكة مع أمازون هي قصة نجاح عظيمة ومدهشة للمنطقة."

أضاف مشحور الذي سيواصل العمل مع الشركة أن سوق.كوم ستعزز بعد الاتفاق قوتها العاملة التي تتجاوز ثلاثة آلاف موظف.

ولم يجر الكشف عن قيمة وشروط الصفقة التي قدم الاستشارات الخاصة بها بنك جولدمان ساكس ووصفها بأنها "أكبر صفقة دمج واستحواذ على الإطلاق في قطاع التكنولوجيا بالعالم العربي."

وامتنع مشحور عن التعليق على القيمة.

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