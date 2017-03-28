شركة أمازون تستحوذ رسميا على سوق.كوم

أعلنت اليوم شركة أمازون عن توصلّها إلى عقد اتفاق تستحوذ من خلاله على سوق.كوم، أكبر منصة للتسوق الإلكتروني وتجارة التجزئة في الشرق الأوسط. مع هذا الاتفاق سينضم سوق.كوم من خلاله إلى عائلة شركة أمازون، مما سيتيح لموقع سوق.كوم المزيد من الفرص للنمو وعرض عدد أكبر من المنتجات، إضافة إلى التوسع بالأسواق حول العالم.

"إن استقطاب ’أمازون‘ إلى المنطقة يعكس الرؤية الاستشرافية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أطلق مدينة دبي للانترنت عام 1999، واعتمد قانون التجارة الإلكترونية عام 2002"، قال صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رعاه الله. "ويؤكد ذلك مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي لأكبر وأفضل الشركات الدولية وبيئة حيوية حاضنة لأفضل العقول والمواهب وأصحاب الأفكار المبتكرة والمستثمرين ورواد الأعمال حول العالم."

لهذه المناسبة يقول راس غراندينيتي، نائب الرئيس الأول للمستهلكين الدوليين في شركة أمازون: "تشارك شركة أمازون سوق.كوم نفس القيم والتوجه من حيث الخدمات المقدمة للعملاء والابتكار والتخطيط الطويل الأمد." ويتابع: "يعدّ سوق.كوم رائداً و عملاقا للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، ويقدم لعملائه في المنطقة تجربة تسوّق رائعة. و لذلك فنحن نتطلع على حد سواء إلى اكتساب المعرفة بالأسواق المحلية منهم وإلى تقديم الدعم لهم مع تقنيات شركة أمازون المتطورة والمتميزة إلى جانب مواردها العالمية. يداً بيد، سنعمل على توفير أفضل خدمة ممكنة إلى ملايين العملاء في الشرق الأوسط. "

من جهته، يقول الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى سوق.كوم، رونالدو مشحور: "معا شركة أمازون وسوق.كوم سيكونان كدرع واحد في التجارة الإلكترونية عالميا، وتشكّل صفقة الاستحواذ هذه خطوة رئيسة في مسيرة تعزيز مكانتنا ونمو حضورنا لتقديم خدمات أفضل وأشمل لعملائنا في المنطقة." ويضيف: "من خلال انضمامنا إلى أسرة شركة أمازون، ستُتاح لنا الفرصة للتوسع والارتقاء بعمليات التوصيل مع سرعة أعلى وإتاحة خيارات أكثر للعملاء، فضلاً عن سجل شركة أمازون المتواصل في تمكين البائعين وضمان رضاء المستهلكين."

ومن المتوقع إتمام عملية الاستحواذ في 2017، بعد الاتفاق النهائي على شروط الصفقة.