أرقام كابيتال دبي تطلق صندوق تحوط عالميا في خطوة نادرة

(رويترز) - قال بنك الاستثمار أرقام كابيتال ومقره دبي اليوم الاثنين إنه بصدد إطلاق صندوق تحوط عالميا لينضم إلى عدد قليل فحسب من الشركات المحلية التي تقدم مثل هذا المنتج.

ورغم النمو السريع لدبي كمركز مصرفي فإن قطاع إدارة الصناديق المحلي يقتصر بدرجة كبيرة على صناديق الأسهم والسندات التقليدية التي تركز على منطقة الشرق الأوسط.

وقال أريسكي إبراكين، الذي سيدير الصندوق الجديد المسجل في جزر كايمان والخاضع للإشراف الرقابي البريطاني من لندن، إن أرقام تنمو وتريد تنويع أعمالها خارج المنطقة.

وأوضح أن الصندوق قد يزيد تدريجيا إلى حوالي ملياري دولار وأن العملاء سيشملون في بادئ الأمر صناديق الصناديق والأفراد الأثرياء ومكاتب إدارة ثروات الأسر الغنية. وقال إن صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية قد تنضم لاحقا.

أسس إبراكين من قبل شركته الخاصة أريسكي كابيتال التي اندمجت مع أرقام وسيتولى موظفو أريسكي إدارة الصندوق الجديد. وشغل إبراكين من قبل منصب الرئيس المشارك لمشتقات الأسهم والائتمان لدى درسدنر كلينفورت قبل الاستحواذ على بنك الاستثمار ذاك في 2009.