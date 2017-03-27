1.6 مليار جنيه مصري صافي أرباح هيرميس في 2016

أعلنت المجموعة المالية هيرميس اليوم، عن نتائج أعمالها للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، حيث تضاعف صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية من العمليات المستمرة بمعدل 8 مرات تقريبًا ليبلغ 1.6 مليار جنيه خلال عام 2016 مع نمو إجمالي الإيرادات لتبلغ 4 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وذلك في ضوء الإدارة الرشيدة لنقدية وأصول الشركة وارتفاع المساهمة الإيجابية من عمليات قطاع التمويل غير المصرفي، مصحوبًا بتعافي مبدئي بمناخ الأعمال خلال الربع الأخير من العام.

وينعكس نمو الإيرادات في وجود ارصدة دولارية من العمليات بالإضافة الى الأرصدة الدولارية الناتجة عن عملية التخارج من معظم حصة الشركة في بنك الاعتماد اللبناني وهو ما نتج عنه تحقيق مكاسب من فروق ترجمة العملة بقيمة 2.7 مليار جنيه خلال عام 2016 على خلفية تعويم الجنيه المصري.

وشهد عام 2016 ارتفاع المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 155% لتبلغ 1.9 مليار جنيه نتيجة ارتفاع التكاليف الاستثنائية والمصروفات غير المتكررة خلال الربع الأخير، وارتفاع مصروفات الشركة المقومة بالعملات الأجنبية إثر تحرير سعر الصرف.

وعلى الرغم من ذلك نجحت إدارة الشركة في الحفاظ على إجمالي معدل مصروفات العاملين إلى الإيرادات عند 35% خلال عام 2016، وذلك في إطار التزام الإدارة بالحفاظ على نسبة مصروفات العاملين عند مستوى 50% من إجمالي الإيرادات، وهو ما يعكس التزام الإدارة بسياسة ترشيد المصروفات.

وقد ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 50% خلال عام 2016، لتصل إلى 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وباستبعاد تأثير التعويم على إيرادات الأنشطة التشغيلية يصل ارتفاع الأتعاب والعمولات إلى نسبة 34% في عام 2016 نتيجة تحسن الأداء التشغيلي لمعظم قطاعات بنك الاستثمار، بالإضافة إلى المساهمة القوية من قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة والذي يشمل شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي وشركة تنمية لخدمات التمويل متناهي الصغر.

وفي هذا السياق أعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، عن سروره بالأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال عام 2016، مشيرًا إلى أن الأوضاع الراهنة في أسواق المنطقة، ولا سيما تعويم الجنيه في السوق المصري، تستدعي التأقلم مع الواقع الاقتصادي الجديد بالأسواق التي تعمل بها الشركة..