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بنوك واستثمار

جولدمان ساكس الأمريكية تجري محادثات للعمل في السعودية

أريبيان بزنس
الاثنين، 27 مارس 2017
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جولدمان ساكس الأمريكية تجري محادثات للعمل في السعودية

كشفت مجموعة جولدمان ساكس المصرفية الأمريكية أنها دخلت في محادثات للحصول على رخصة مصرفية للعمل في السعودية -صاحبة أكبر اقتصاد عربي- سعياً من البنك الأمريكي للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

 

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصدر مطلع أن المحادثات بين البنك الأمريكي العملاق وهيئة سوق المال السعودية ما زالت في بدايتها ولم يتخذ القرار النهائي إلا أنَّ المسؤولين الأمريكيين يرغبون في العمل بالمملكة للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية في البلد.

 

وذكرت الوكالة الأمريكية أن المسؤولين في مجموعة جولدمان ساكس رفضوا التعليق على المحادثات القائمة ويحيطونها بسرية إلى حين الحصول على الموافقات الرسمية من الجانب السعودي.

 

وأضافت أن البنك الأمريكي يسعى للفوز برخصة دخول السوق السعودي كمستثمر أجنبي على غرار العديد من الشركات العالمية مثل إتش إس بي سي HSBC ومجموعة أشمور، ومجموعة سيتي جروب وإضافة إلى مجموعات مصرفية أخرى تعمل للحصول على رخص عمل عقب أن فتحت السعودية المجال أمام المستثمر الأجنبي، مشيرة إلى أن هناك عدة بنوك عالمية أيضاً بدأت العمل للحصول على رخص سعودية، وسيتم الكشف عنها عقب انتهاء الإجراءات اللازمة.

 

ويعد جولدمان ساكس من البنوك العملاقة ومن أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، وسبق أن طلبت منها شركة أرامكو السعودية الحكومية القيام بدور استشاري في عملية طرح جزء من أسهمها الذي يتوقع أن يكون في مطلع 2018.

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