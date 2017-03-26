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دعاوى قضائية بملياري دولار ضد السعودية قد تمنع إدارج أرامكو في بورصة نيويورك

أريبيان بزنس
الأحد، 26 مارس 2017
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دعاوى قضائية بملياري دولار ضد السعودية قد تمنع إدارج أرامكو في بورصة نيويورك
( Mohammed Elshamy - Anadolu Agency )

تقدمت شركات تأمين بالولايات المتحدة بدعاوى قضائية أمام المحكمة الجزائية الأمريكية بولاية منهاتن يوم الخميس، وتطالب السعودية بتعويضات تصل قيمتها إلى 6 مليار دولار وتتهمها بالضلوع في هجمات سبتمبر والحاق أضرار بأعمال وممتلكات تلك الشركات. ويتوقع أن تضطر شركة أرامكو لتجنب عملية إدراج أسهمها في بورصة نيويورك بحسب وكالة الأضول للأنباء.

 

وتضمنت أوراق الدعوى اتهام جمعيات حكومية سعودي بتمويل تنظيم القاعدة وزعيمه اسامه بن لادن وتقديم الدعم له في هجمات سبتمبر، وتقدم شركات التأمين سافيكو Safeco وليبرتي ميوتشوال  Liberty Mutual بمطالبات بقيمة ملياري دولار.

وحذر محللون أن الدعاوى قد تضر بعملية الإصدار الأولي لأسهم أرامكو والمقررة العام القادم، وقد تدفع بأرامكو لطرح أسهمها في لندن وهونغ كونغ أو طوكيو بدلا من نيويورك، وقد تصل قيمة أرامكو السوقية قرابة تريليوني دولار بعد الإصدار الأولي أي قرابة 3 أضعاف قيمة أبل وهي أضخم شركة لجهة القيمة السوقية حاليا.

 

 

والدعاوى الجديدة تتهم شركات التأمين المملكة ومنظمة خيرية تابعة لحكومة الرياض، هي “الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك”، تتهمها بتقديم تمويل ودعم مادي آخر، ما مكّن تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن من تنفيذ الهجمات. وقالت شركات التأمين إنها تخطط لإظهار أن هجمات 11 سبتمبر كانت “عملاً من أعمال الإرهاب الدولي”. وكان الكونغرس الأميركي تبنى بالإجماع قانوناً يفسح المجال أمام عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر لرفع دعاوى قضائية ضد السعودية أمام القضاء المدني، إلا أن الرئيس الأميركي حينها، باراك أوباما، استخدم حق الفيتو لتعطيل القرار.

 

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