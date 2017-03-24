السوق السعودية تلزم الشركات بإتاحة التصويت الآلي للمساهمين

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قراراً يلزم الشركات المدرجة بإتاحة التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول) وذلك للجمعيات التي يتم التقدم للهيئة بطلب عدم الممانعة على عقدها ابتداءً من أبريل/نيسان المقبل.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها أمس الخميس أن القرار يأتي استمراراً لجهودها الرامية إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وانطلاقاً من إستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الثقة في السوق المالية، وذلك من خلال رفع مستويات الحوكمة وتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم والمشاركة بشكل فعال في التصويت على بنود الجمعيات العامة والخاصة، لا سيما مساهمي الأقلية للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية.

وأفادت الهيئة أن القرار يتيح للمساهمين خيارات أكبر لممارسة حقهم في التصويت في اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة سواءً من خلال التصويت الآلي أو من خلال الحضور بشكل فعلي لمقر اجتماع الجمعية للتصويت والمناقشة وطرح الأسئلة بما يكفل ممارسة جميع الأطراف لحقوقهم المكفولة لهم بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وستتولى شركة السوق المالية السعودية (تداول) تقديم خدمة التصويت الآلي للشركات المُدرجة في السوق المالية السعودية دون مقابل مالي ابتداءً من تاريخ 1 أبريل/نيسان 2017.