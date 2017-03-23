أول بنك ياباني يبدأ نشاطه في السعودية بنهاية 2018

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت صحيفة سعودية اليوم الخميس أن بنك ميتسوبيشي طوكيو يو إف جيه قوله إن افتتاح أول فرع له وبداية النشاط المباشر له في السوق البنكية السعودية سيكون تحديداً في نهاية العام المقبل.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" اليومية إن ميتسوبيشي طوكيو سيصبح بذلك أول مصرف ياباني يعمل في المملكة -صاحبة أكبر اقتصاد عربي- ويبدأ مزاولة الأعمال المصرفية والتمويل.

وكان بنك طوكيو-ميتسوبيشي يو.اف.جيه حصل في ديسمبر/كانون الأول 2016 على ترخيص لفتح فرع في السعودية ليصبح أول بنك ياباني يعمل في المملكة.

واضطلع البنك وهو تابع لميتسوبيشي يو.اف.جيه فايننشال جروب بدور محوري في أنشطة التمويل الأخيرة للحكومة السعودية وساهم في أبريل/نيسان 2016 في ترتيب قرض بقيمة 10 مليارات دولار في حين ساهم ميتسوبيشي يو.اف.جيه في أكتوبر/تشرين الأول 2016 في بيع سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار.

وفي سبتمبر/أيلول 2016، وقع البنك اتفاقاً مع شركة أرامكو السعودية للمساهمة في تطوير الشركة في المستقبل. وتستهدف شركة النفط السعودية العملاقة ما يتوقع أن يكون أضخم عملية طرح أولي في العالم في 2018.

وترتبط السعودية واليابان بعلاقات تجارية قوية وتمثل مشتريات النفط والغاز اليابانية من أرامكو السعودية أكثر من 30 بالمئة من إجمالي واردات اليابان من النفط بحسب بيان للبنك في سبتمبر/أيلول 2016.

ومنح تراخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة نادر نسبياً. وكان بنك قطر الوطني آخر بنك أجنبي يحصل على ترخيص لفتح فرع في سبتمبر/أيلول 2015.

ومن بين 13 بنكاً أجنبياً مدرجاً على موقع البنك المركزي نظراً لحصولهم على ترخيص للعمل في المملكة يوجد خمسة بنوك خليجية اثنان منها من البحرين وبنك واحد من كل من الكويت والإمارات وعمان.

ومن بين البنوك الدولية الأخرى جيه.بي مورجان ودويتشه بنك وبي.إن. بي باريبا. ومن بين البنوك الآسيوية الحاصلة على تراخيص بنك الصين للصناعة والتجارة وستيت بنك أوف إنديا وبنك باكستان الوطني.