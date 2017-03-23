أثرياء الخليج، دبي تستقطب أكبر عدد ممن صنعوا ثرواتهم بأنفسهم﻿

بأكثر من 12 مليارديراً، استقطبت دبي أكبر عدد ممن صنعوا ثرواتهم بأنفسهم من الأثرياء الذين يتصدرهم كل من ماجد الفطيم هو أغنى ثري عصامي في منطقة الخليج بثروة تقدر بنحو 13 مليار دولار استناداً إلى تقرير كبار الأثرياء العصاميين في العالم أصدرته شركة هورون الصينية، وصنع الفطيم ثروته من العقارات والتجزئة، من خلال عقارات في منطقة الخليج من بينها مول الإمارات الشهير بحلبة التزلج المغطاة.

وتلاه في المركز الثاني محمد العامودي في السعودية بثروة 8.1 مليارات دولار، فيما حل في المركز الثالث محمد بن عيسى الجابر مؤسس ورئيس مجلس إدارة ام بي آي انترناشونال التي تمتلك حصصا في قطاعي الترفيه والعقارات، وخدمات الحقول النفطية بثروة 6.2 مليارات دولار.

وكانت هورون كشفت عن أول قائمة للمليارديرات العصاميين في مؤتمر فايننشال تايمز للتجارة العائلية أمس.

وجاءت جدة في المركز الثاني باحتضانها أربعة مليارديرات، فيما تقاسمت كل من أبوظبي ومسقط المركز الثالث باحتضان كل منهما ثلاثة مليارديرات.