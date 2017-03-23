الواحة كابيتال تقر توزيع أرباح بنسبة 20 بالمائة

أقرت الجمعية العمومية لشركة الواحة كابيتال، خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد أمس الأربعاء برئاسة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة الشركة، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20 في المئة للأسهم المُستَحقة.

وفي كلمته للمساهمين، قال النويس: "نجحت الواحة كابيتال خلال العام 2016 في التكيف مع ظروف وتقلبات السوق وإدارة المخاطر بفعالية، مما أثمر عن تحقيق نتائج مالية قوية. وعلى الرغم من تحديات البيئة التشغيلية، بالإضافة إلى السلبية التي خيّمت على مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية، سجلت الشركة أرباحاً صافية جيدة مما أتاح لها توزيع أرباح نقدية مرتفعة بواقع 20 فلساً للسهم الواحد".

وأضاف النويس: "تماشياً مع ظروف السوق، طبق الفريق الإداري للواحة كابيتال استراتيجية تنويع ناجحة وواصل تركيزه بقوة على إدارة الموارد المالية للشركة بحكمة، مما عزز من قدرتنا على المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأمد التي تهدف إلى تحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين".

وأكد النويس أن الشركة ستواصل التزامها بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية في القطاعات التي تتمتع بآفاق نمو واعدة، مع الحرص في الوقت نفسه على اعتماد سياسة راسخة لإدارة المخاطر والحفاظ على مستوى الأداء القوي لكافة محافظنا الاستثمارية المتوازنة".

وكانت الواحة كابيتال قد أعلنت عن نتائجها المالية للعام 2016 محققة أرباحاً صافية بمقدار 407.2 مليون درهم، مما يمثل عائداً على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 10.5 بالمئة خلال السنة المالية 2016. وسجلت وحدة أسواق رأس المال التابعة للشركة نمواً قوياً في الدخل، حيث واصلت صناديقها الاستثمارية المتخصصة بأسواق الائتمان والأسهم تحقيق نتائج أعلى من متوسط السوق، كما سجلت أبرز الأصول التي تديرها وحدة الاستثمارات الرئيسية أداءً جيداً بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية.

وعبّر النويس عن خالص امتنانه لكافة مساهمي الواحة كابيتال وشركائها وعملائها، ولأعضاء مجلس إدارة الشركة وطاقمها الإداري وكافة العاملين فيها، على ثقتهم بالشركة، وعلى دعمهم وتفانيهم في إنجاح أعمالها.



