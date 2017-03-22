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بنوك واستثمار

بيمو السعودي الفرنسي ينال موافقة لشراء حصة ببنك سورية والخليج

أريبيان بزنس
الأربعاء، 22 مارس 2017
بيمو السعودي الفرنسي ينال موافقة لشراء حصة ببنك سورية والخليج

22 مارس آذار (رويترز) - قال موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية اليوم الأربعاء إن مصرف سورية المركزي أصدر موافقة مبدئية على طلب بنك بيمو السعودي الفرنسي شراء 45 بالمئة في بنك سورية والخليج.

ونقل البيان تأكيد البنكين إجراء "مفاوضات ودية" بخصوص الصفقة التي تتعلق بشراء حصة من رأس المال المصرح به لبنك سورية والخليج المطروح للاكتتاب العام.

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