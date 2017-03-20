بوخوة... أول رئيس تنفيذي خليجي لبنك ستاندرد تشارترد

أعلن بنك ستاندرد تشارترد عن تعيين عبدالله عبدالرزاق بوخوة في منصب الرئيس التنفيذي للبنك في دولة قطر حيث تنصب مهامه الجديدة في قيادة البنك وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة لقطاع الشركات والمؤسسات بما يتوافق مع الإستراتيجية العالمية لبنك ستاندرد تشارترد. وبذلك يصبح عبدالله بوخوة أول خليجي يشغل هذا المنصب القيادي في دولة قطر.

ويأتي هذا التعيين بعد أن شغل بوخوة مناصب قيادية عدة في بنك ستاندرد تشارترد في مملكة البحرين بالإضافة إلى خبرته التي تمتد لأكثر من 20 عاما في القطاعات المصرفية والحكومية والخاصة.

وتعليقاً على هذا التعيين، قال د.بطرس كلنك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي " بالنيابة عن بنك ستاندرد تشارترد يسعدني تعيين عبدالله بوخوة في منصبه الجديد. ويأتي تعيينه مواكباً لخطة البنك التي تقوم على تعزيز علاقاتنا في الأسواق التي نتواجد بها. كما أنني أفخر كونه أول خليجي يتقلد هذا المنصب في دولة قطر. وتعد منطقة الخليج العربي ودولة قطر بالذات من أهم الأسواق الاستيراتيجية لدينا ويحتم علينا ذلك تعيين الخبراء المصرفيين في المنطقة. وقد لعب بوخوة دوراً فاعلاً في تطوير أنشطة القطاع المالي لدينا في مملكة البحرين قد تكللت بالنجاح محلياً وإقليمياً. تمنياتي بالتوفيق للسيد عبدالله وكلي ثقة بدوره في دعم مسيرة البنك في دولة قطر."

من جانبه علق عبدالله عبدالرزاق بوخوة على تعيينه في منصبه الجديد قائلاً "يسرني ويشرفني قيادة هذا البنك العريق في دولة قطر خاصة وأنه أول مؤسسة مصرفية في الدولة منذ 1950. وتعتبر دولة قطر أحد أهم الأسواق الاستيراتيجية لدينا في منطقة الخليج العربي بما تتمتع به من مكانة بارزة كمركز مالي ومصرفي قوي. كما أنني أود أن أؤكد على إلتزامنا بدورنا في مساندة الإقتصاد القطري بقيادة الحكومة الرشيدة ودعم القطاع المصرفي وتعزيز علاقاتنا بجميع شركائنا الذين تجمعنا معهم علاقات متينة على مر العقود. وسنعمل جاهدين على تحقيق الأهداف المرجوة من خلال الإبتكار والتطوير على جميع الأصعدة بالإضافة إلى تقديم الحلول المصرفية المميزة وتوفير الفرص الفريدة لعملائنا عبر شبكة ستاندرد تشارترد العالمية".

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