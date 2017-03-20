نمو إجمالي أصول "الخبير المالية" إلى 4.4 مليارات ريال سعودي

أعلنت شركة الخبير المالية، نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، بأداءٍ مالي موفق للسنة السابعة على التوالي.

ووفقاً لتلك النتائج، فقد حققت الشركة شركة إدارة الأصول المتخصصة في الاستثمارات البديلة،نموًا في إجمالي دخلها التشغيلي بمعدل 16% ليصل إلى 207 ملايين ريال سعودي، وزيادةً في صافي الأرباح بنسبة 6% إلى 71 مليون ريال سعودي.

وكما في نهاية ديسمبر 2016م، بلغ إجمالي أصول الشركة 1.61 مليار ريال سعودي، أي بزيادة بنسبة 16% مقارنةً بما كانت عليه في نهاية السنة السابقة.

كما استمر معدل العائد على حقوق المساهمين في الارتفاع ليصل إلى 8%، بينما نما إجمالي الأصول تحت الإدارة بمعدل 10% إلى 4.4 مليارات ريال سعودي، وشهد معدل العائد على الاستثمار نموًا بنسبة 12.6%.

وأوضح مساعد بن محمد الدريس، رئيس مجلس إدارة شركة الخبير المالية أن هذه النتائج "تمثل إنجازًا مهماً في ظل الضبابية الاقتصادية المستمرة، والتقلبات السائدة في الأسواق، والتوترات الجيوسياسية التي أثرت جميعها سلبًا على إقبال المستثمرين خلال العام"، مضيفًا أن مجلس الإدارة "سوف يدرس بناءً على هذه النتائج مقترح توزيع أرباح على السادة المساهمين، لكي تكون الخبير المالية قد وزعت أرباحًا على مساهميها للسنة الرابعة على التوالي، تقديراً لدعمهم المستمر لشركتهم.



ومن جانبه أشار عمار أحمد شطا، العضو المنتدب لشركة الخبير المالية إلى أن الشركة "قد حققت خلال العام المالي 2016م تقدمًا ممتازًا في تنفيذ استراتيجيتها التي تركز بشكل رئيسي على إدارة أصول الاستثمارات البديلة، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على ركيزتين أساسيتين هما الاستثمار العقاري، والاستثمار في الأسهم الخاصة في قطاعات أساسية مستهدفة معينة (ضمن إطار رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020)، التي منها التعليم والرعاية الصحية والسياحة الدينية، وبما يتوافق مع التغير في مدى إقبال المستثمرين على تحمل مخاطر الاستثمار في ظل التقلبات الشديدة التي يشهدها المناخ الاقتصادي".





