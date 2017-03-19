Arabian business
بنوك واستثمار

تراجع صافي أرباح اتصالات الإماراتية في الربع/4

أريبيان بزنس
الأحد، 19 مارس 2017
تراجع صافي أرباح اتصالات الإماراتية في الربع/4
تعد مؤسسة الاتصالات الإماراتية (اتصالات) ثاني أكبر شركة للاتصالات في العالم العربي.

19 مارس آذار (رويترز) - مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) تقول إن صافي الربح المجمع للربع الأخير من العام الماضي بلغ 2.24 مليار درهم مقابل 2.60 مليار قبل عام.

* الإيرادات المجمعة 12.94 مليار درهم في الربع الربع مقارنة مع 12.60 مليار قبل عام.

* تقترح توزيع أرباح نهائية بواقع 40 فلسا للسهم عن عام 2016.

* إجمالي الدين المجمع 22.3 مليار درهم في ديسمبر كانون الأول 2016.

المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في بنوك واستثمار

إطلاق صندوق الإمارات الإسلامي للأسهم الهندية

أثرياء الهنود يستعجلون إخفاء ثرواتهم قبل بدأ الإمارات بإجراءات ضريبية

البنك "الجديد" يجتمع لمناقشة الإجراءات قبيل الاندماج المرتقب

بنك الفجيرة الوطني يوقّع على إعلان دبي للتمويل المستدام

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بلد بلا فقراء

تطوير المصارف: المستوى التالي بالقطاع المصرفي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »