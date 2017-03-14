أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول إطلاق صندوق الإمارات الإسلامي للأسهم الهندية بالشراكة مع شركة "UTI International" إحدى كبريات شركات إدارة الأموال في الهند وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو متوسط إلى طويل الأجل في رأس المال من خلال الاستثمارات المباشرة في الأسهم الهندية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يعتمد الصندوق في إدارته للأصول على أسلوب الإدارة النشطة واستغلال التقلبات في الأسعار والاستفادة من بعض الفرص المحددة التي تُظهر احتمالية تحقيق مكاسب كبيرة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمار في أسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة من أجل توليد عوائد إضافية للعملاء، حسب وكالة أنباء الإمارات.

تمثل هذه الشراكة مع شركة "UTI International" أحدث شراكة تعقدها شركة الإمارات الوطني لإدارة الأصول في إطار شراكاتها التي تضم نخبة من الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة الأصول مثل شركة "جوبيتر لإدارة الأصول" التي تدير معها الشركة أربع استراتيجيات مختلفة.

وقال طارق بن هندي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: " يجسد إطلاق صندوق الإمارات الإسلامي للأسهم الهندية خطوة هامة لتوسيع نطاق الحلول الاستثمارية التي نقدمها لعملائنا المستثمرين الحاليين والمحتملين ونشدد في نفس الوقت على التزامنا تجاه الأسواق الناشئة ".

وأضاف " إن إطلاق الصندوق ينسجم مع قيمنا الرئيسية المتمثلة في الابتكار والشغف بترقية الأداء والتركيز على احتياجات العملاء والنزاهة ونحن نعتز بسجلنا الطويل الحافل بالإنجازات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي أتاح لنا فرصة اكتساب العديد من الخبرات القيمة ".

من جانبه قال ليو بوري المدير الإداري لشركة" "UTI لإدارة الأصول ": يمثل الصندوق فرصة متميزة لتعزيز علاقاتنا مع شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول وتحقيق عوائد قوية من الأسهم الهندية للمستثمرين" .