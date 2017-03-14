البورصة السعودية توقع مذكرة تفاهم مع بورصة اليابان لإدراج أرامكو

الرياض 14 مارس آذار (رويترز) - قالت سوق الأسهم السعودية "تداول" في بيان اليوم الثلاثاء إنها وقعت توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة بورصة اليابان للأوراق المالية بهدف تعزيز العلاقات المشتركة بين الطرفين عبر تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير السوق المالية في البلدين.





ونقل البيان عن خالد الحصان الرئيس التنفيذي لتداول قوله "هذه المذكرة تأتي ضمن استراتيجية تداول لدعم خطط تطوير السوق المالية والمساهمة في زيادة انفتاحها على الأسواق العالمية تماشيا مع توجهات رؤية المملكة 2030."

كانت رويترز قالت أمس الاثنين إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي طلب من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعم إدراج أسهم شركة النفط العملاقة أرامكو في بورصة طوكيو في وقت تكثف فيه المراكز المالية في آسيا وغيرها الجهود للفوز بالإدراج الذي تقدر قيمته بواقع 100 مليار دولار.

كما قالت حكومتا اليابان والسعودية في بيان مشترك أمس إن أرامكو وبورصة طوكيو تدرسان تشكيل مجموعة مشتركة للنظر في إدراج محتمل لأسهم شركة النفط الحكومية العملاقة في اليابان.