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بنوك واستثمار

مليار دولار قيمة قرض حصلت عليه مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية

أريبيان بزنس
الاثنين، 13 مارس 2017
مليار دولار قيمة قرض حصلت عليه مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية
تمتلك ماجد الفطيم متاجر "كارفور".

دبي 13 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الاثنين إن مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية ومقرها دبي، التي تملك وتدير مراكز تسوق في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حصلت على قرض بقيمة تعادل مليار دولار.

والقرض المشترك، الذي قامت الشركة بترتيبه، هو تسهيل ائتماني دوار يبلغ أجله خمس سنوات ويتضمن التزامات بنكية بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي.

وامتنعت ماجد الفطيم عن التعليق.

وقال أحد المصادر إن بنك الاتحاد الوطني يتولى دور وكيل تسهيل القرض.

وخاضت الشركة مفاوضات مع البنوك للحصول على القرض الدوار، نوع من القروض التي تسمح للمقترض بسحب وإعادة سداد التمويلات كيفما ووقتما أراد، منذ بداية العام.

وقالت مصادر لرويترز في ذلك الحين إن القرض سيعيد تمويل بعض الديون القائمة على ماجد الفطيم.

والشركة التي تدير مراكز التسوق معتادة على هذا النوع من أدوات الدين وتقترض بانتظام من مستثمرين إقليميين وعالميين عبر القروض والسندات.

وفي يونيو حزيران العام الماضي جمعت الشركة 500 مليون دولار من قرض دوار لأجل خمس سنوات مع مشاركة بنوك بي.إن.بي باريبا والإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد في ترتيب القرض.

وأصدرت ماجد الفطيم سندات ثانوية دائمة غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار بنهاية فبراير شباط. وتجاوز مجموع أوامر الاكتتاب في السندات 1.6 مليار دولار. وتحمل السندات تصنيف +BB من ستاندرد أند بوزر وفيتش.

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