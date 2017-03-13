بنك الفجيرة الوطني يوقّع على إعلان دبي للتمويل المستدام

أعلن اليوم بنك الفجيرة الوطني عن توقيعه مؤخراً على إعلان دبي للتمويل المستدام في خلال الدورة الرابعة عشر لاجتماع الطاولة المستديرة لمبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتركّز هذه المنصة الرائدة، التي تستقطب أكثر من 400 خبير عالمي، على تشجيع الجهات التنظيمية والمؤسسات المصرفية على العثور على حلول للقضايا البيئية والاجتماعية التي تؤدي إلى تداعيات مجتمعية واسعة. وفي الوقت عينه تعمل المنصّة أيضاً على تحفيز تمويل القطاعات والشركات الملتزمة بالتصدي للمخاطر الكامنة.



عُقدت الفعالية برعاية صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي. وكانت هذه المرة الأولى التي تُنظّم فيها في المنطقة. واستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة الفعالية التي دامت يومين، ممثلةً بوزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.



وفي معرض التعليق على مشاركة البنك في هذه الفعالية، أشار السيد فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: "على الرغم من إيماننا كمجتمع بضرورة معالجة تحديات الاستدامة العالمية، نحن ندرك أنّ التغيير الحقيقي يتأتى عن تبنّي نماذج عمل مبتكرة تركّز على حلّ القضايا المحلّية في مجالات أساسية. ونلتزم في بنك الفجيرة الوطني بتوظيف مواردنا في مختلف المبادرات الرامية إلى توسيع الممارسات المستدامة وتسريعها بحلول عام 2021 تماشياً مع إعلان دبي. وفي المرحلة القادمة، سنراعي التغير المناخي والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عمليات إدارة المخاطر في البنك. وسنواظب كذلك على تحسين عملية تقديم تقارير بشأن الاستدامة لضمان أقصى درجات الشفافية مع أصحاب المصلحة الخارجيين".



وأضاف كوك قائلاً: "سنواصل تعزيز الإقراض للمشاريع وريادة الأعمال والصناعة المستدامة والاستثمار فيها أيضاً. فنحن نحرص في بنك الفجيرة الوطني على أن نرى نشأة قطاع ناجح من الشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانه المساهمة بفعالية في الاقتصاد. ونحن على يقين أنه كلّما ازدادت الموارد التي يخصّصها القطاع للاستثمار في التمويل المستدام، ازدادت معها المنافع الملموسة على المدى الطويل، وقلّت أيضاً التداعيات البيئة والاجتماعية السلبية."



يجدر الذكر أن بنك الفجيرة الوطني داعمٌ رئيسي للمشاريع المراعية للبيئة. وفي الآونة الأخيرة، وقّع البنك على اتفاق رعاية بلاتينية يتمحور حول دعم الجهود المبذولة من أجل المحافظة على حديقة وادي الوريعة الوطنية في الفجيرة.



