"شعاع" الإماراتية بصدد الاستحواذ على المتكاملة كابيتال والمتكاملة للأوراق المالية

أعلنت "شعاع كابيتال" الإماراتية اليوم أنها بصدد التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على شركتي "المتكاملة كابيتال" و"المتكاملة للأوراق المالية" التابعتين "للمجموعة المالية المتكاملة".

وأوضحت الشركة أن هذه الصفقة لا تزال قيد الإجراءات اللازمة بشأن التحصل على الموافقات اللازمة وموافقة الجهات التنظيمية بالدولة.

وتعتبر هذه الخطوة تعزيزا لمستويات الانسجام والكفاءة التي توفرها "شعاع كابيتال" من خلال تقديم عروض ومنتجات استثمارية أكثر عمقا، وتندرج عملية الاستحواذ ضمن مساعيها لتعزيز مكانتها كقوة استثمارية كبرى في المنطقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وتلعب "المتكاملة كابيتال" المرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي دورا محوريا في تعاملات الدخل الثابت في المنطقة وشاركت خلال عام 2016 في إدارة صفقة إصدار سندات بقيمة 500 مليـون دولار أمريكي لـ "شـركاء الاتحاد للطيران.

وتقدم "المتكاملة للأوراق المالية" خدمات الوساطة المالية لأكثر من 3 آلاف عميل من الأفراد والمؤسسات وكانت معروفة سابقا باسم "الخليج الأول للخدمات المالية" عندما كانت تعمل كمؤسسة تابعة لـ "بنك الخليج الأول".

وقال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة "شعاع كابيتال": تتطلع شعاع كابيتال لاستعادة مكانتها كشركة رائدة في أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة وهذه عملية تدريجية نركز من خلالها على إرساء علاقات التعاون وتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا ومستثمرينا ومساهمينا".