"الشارقة الإسلامي" يقر إصدار صكوك بنسبة 10 بالمائة من رأس المال

أقرت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي قرارا بإصدار صكوك بقيمة 10 بالمائة من رأس مال المصرف لصالح حكومة الشارقة يتم تحويلها فيما بعد لأسهم وقفية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للمصرف الذي عقد في بغرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة معالي عبدالرحمن محمد العويس رئيس مجلس إدارة المصرف بحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين والمدققين الخارجيين وممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وممثلي حكومة الشارقة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أكد معالي عبدالرحمن محمد العويس أنه وفق المبادرة التي تم إقرارها خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية سيتم تخصيص الاصدار لأغراض وقفية لصالح حكومة الشارقة وتسجيل الصكوك باسم مؤسسة سيتم تحديدها لاحقا من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة تكون قابلة للتحويل لأسهم بالقيمة الاسمية وغير قابلة للتداول وتخويل حكومة الشارقة بقرار توقيت تحويلها إلى أسهم.

ووفق أجندة اجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف الشارقة الإسلامي فقد أقرت الجمعية العمومية خلال الاجتماع البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 كما صادقت على اقتراح توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 10 بالمائة من رأس المال بما يعادل سهما واحدا لكل عشرة أسهم ليرتفع بذلك رأس مال المصرف إلى حوالي 2.668 مليار درهم وذلك بعد تحقيق المصرف أرباحا صافية بلغت 462.9 مليون درهم بزيادة قدرها 13 بالمائة عن عام 2016 والتي بلغت 409.9 مليون درهم.

وقال معالي عبد الرحمن العويس ان النتائج المالية الإيجابية لمصرف الشارقة الإسلامي عن عام 2016 جاءت متوافقة مع الطموحات والآمال وتوافقا مع تطور اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة الذي واصل النمو في عام 2016 مع توقعات بأن يواصل الاقتصاد المحلي نموه خلال العام الجاري.

وأظهرت الميزانية العمومية قوة وتميزا في الأداء وتحسنا واضحا للوضع المالي للمصرف حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12 بالمائة ليصل إلى 33.5 مليار درهم بنهاية العام 2016 مقارنة مع 29.9 مليار درهم في عام 2015 كما بلغ إجمالي الأصول السائلة 7.8 مليار درهم أي ما يعادل 23.4 بالمائة من إجمالي الأصول.