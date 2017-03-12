Arabian business
بنوك واستثمار

زين الكويتية في المراحل النهائية لبيع أبراجها

أريبيان بزنس
الأحد، 12 مارس 2017
زين الكويتية في المراحل النهائية لبيع أبراجها

الكويت 12 مارس آذار (رويترز) - قال بدر ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس إدارة زين الكويتية للاتصالات اليوم الأحد إن المجموعة بلغت المراحل النهائية من عملية بيع أبراجها لاتصالات الهاتف المحمول في الكويت.

 


وأوضح الخرافي في تصريحات للصحفيين على هامش الجمعية العمومية للشركة أن زين تنتظر موافقة هيئة الاتصالات.

وقال "هناك نية وبدأنا العملية ووصلنا لمراحل نهائية والشركات متقدمة (بعروض) لكن ننتظر هيئة الاتصالات تعطينا الموافقة." ولم يخض في تفاصيل.

كانت مصادر أبلغت رويترز في مارس آذار من العام الماضي أن زين تنقح قائمة المنافسين المحتملية على أبراجها في الكويت.

 

 

وفي ديسمبر كانون الأول قالت وحدة زين السعودية إنها تجري محادثات لبيع أبراجها إلى كونسورتيوم يتألف من تاسك اس.ال.ايه وأكوا القابضة. وقال مسؤول تنفيذي كبير إن قيمة الصفقة السعودية ستتجاوز 500 مليون دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة زين الكويتية أسعد البنوان أمام الجمعية العمومية إن الشركة تأثرت سلبا بالتوترات في العراق.

لكنه أضاف "نتوقع تحسنا إيجابيا بعد تحرير الموصل والرمادي."

 

وحول تعويم الجنيه السوداني وأثره على زين السودان قال الخرافي " التعويم سيكون أفضل بالنسبة لنا .. وفِي المستقبل اعتقد سيكون عندنا استقرار .. ان شاء الله يكون إيجابيا." (

المزيد من أخبار الكويت

تعليقات

المزيد في بنوك واستثمار

البنك "الجديد" يجتمع لمناقشة الإجراءات قبيل الاندماج المرتقب

بنك الفجيرة الوطني يوقّع على إعلان دبي للتمويل المستدام

"شعاع" الإماراتية بصدد الاستحواذ على المتكاملة كابيتال والمتكاملة للأوراق المالية

"الشارقة الإسلامي" يقر إصدار صكوك بنسبة 10 بالمائة من رأس المال

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

القبض على المتورطين بقتل المصرفي أحمد سليمان العمودي

السعودية.. ملايين المقيمين مهددون بالترحيل

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »