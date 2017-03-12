مبادلة الإماراتية تستكمل الاستحواذ في الشركة الأم لـ "إنفستكورب" البحرينية

(رويترز) - قالت إنفستكورب البحرينية اليوم الأحد إن شركة مبادلة للتنمية الإماراتية استكملت الخطوة الثانية من صفقة الاستحواذ على 20 بالمئة في بنك إنفستكورب وهو الشركة الأم لإنفستكورب المتخصصة في الاستثمارات البديلة.
وفي يوليو/تموز 2016، قالت إنفستكورب إن مبادلة ستشتري حصة 9.99 في المئة في إنفستكورب على الفور وستشتري حصة 10.1 في المئة عقب موافقة الجهات الرقابية لتصبح أكبر مستثمر في إنفستكورب.
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