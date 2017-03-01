بنك دبي الإسلامي يحصد 12 جائزة من مجلة اسلاميك فاينانس نيوز

حصد بنك دبي الإسلامي 12 جائزة في حفل توزيع "جوائز مجلة اسلاميك فاينانس نيوز 2016" التي أقيمت في دبي أمس محطما بذلك رقما قياسيا في عدد الجوائز التي تلقاها في آن واحد من المجلة.

فقد فاز البنك ـ الذي تأسس عام 1975 ـ بجائزة "أفضل بنك إسلامي شامل" و"أفضل بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة" و"البنك الإسلامي الأكثر ابتكارا" و"أفضل بنك للخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد" وفق استطلاع مجلة اسلاميك فاينانس نيوز لأفضل البنوك في عام /2016/ متجاوزا نجاحه في استطلاع الجوائز للسنوات السابقة.

وجاءت هذه الجوائز المهمة إلى جانب ثمانية تكريمات بارزة أخرى حظي بها البنك ضمن "أفضل صفقات العام" من مجلة اسلاميك فاينانس نيوز لعام 2016 منها "أفضل صفقة للعام في دولة الإمارات".

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تحظى جوائز اسلاميك فاينانس نيوز ـ بصفتها المزود الرائد عالميا لأخبار التمويل الإسلامي ـ بأهمية كبرى في سوق التمويل الإسلامي العالمي وضمن الجوائز المتميزة في القطاع.

ويكرم "استطلاع أفضل البنوك" مزودي خدمات التمويل الإسلامي البارزين من أسواق وقطاعات مختلفة بينما تحدد جوائز "أفضل صفقات العام" المؤسسات والوسطاء الماليين الذين شاركوا في صفقات مالية متميزة في القطاع على مدار العام.

وقال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي في تصريح صحافي له اليوم إن الفوز بهذه الجوائز يعد مصدر إلهام وتشجيع كبير للبنك الذي كشف عبر السنوات القليلة الماضية عن جوهره الحقيقي من خلال أفضل النتائج المالية التي حققها في أصعب الأوقات من دون شك.

وأوضح أن قوة الشراكة بين البنك ومتعامليه ومساهميه ترتكز في حقيقة الأمر على المنافع المتبادلة والتقدم مما وضعه في دور قيادي في مجال تطوير الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي سواء محليا في دولة الإمارات العربية المتحدة أو دوليا في الأسواق الرئيسة في جميع أنحاء العالم.

وعلى صعيد جوائز صفقات العام فاز بنك دبي الإسلامي بجوائز عن ثماني صفقات رائدة عقدها ونفذها خلال العام الماضي حيث أثمر الإصدار الناجح لصكوك موانئ دبي العالمية بقيمة /1.2/ مليار دولار عن فوز البنك بجائزتي "أفضل صفقة للعام" و"أفضل صفقة للعام في الإمارات".

وفي مجال الصفقات الرائدة وسوق التمويل المهيكل نجح البنك في ترتيب وعقد صفقة تمويل مشترك بقيمة /4.9/ مليار دولار كتسهيلات مرابحة سلعية لصالح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم "إيمال" وكان من نتيجته الحصول على جائزة "أفضل صفقة تمويل مشترك للعام".

كما قادت صفقة إصدار صكوك مجموعة إعمار بقيمة /750/ مليون دولار أمريكي إلى فوز البنك بجائزة "أفضل صفقة تمويل عقاري للعام" بينما قادت صفقة "الأعلام الستة" التي تضمنت تسهيلات مرابحة بنكية بقيمة /993/ مليون درهم إلى فوز البنك بجائزة "أفضل صفقة هجينة للعام".

وفي تأكيد لمكانته كمؤسسة رائدة في قطاع التمويل الإسلامي العالمي تم تكريم بنك دبي الإسلامي أيضا لقاء ثلاث صفقات دولية وهي "صفقة إندونيسيا للعام" للسنة الثانية على التوالي عن إصداره شهادات ائتمان وكالة غير مضمونة بمعدل ثابت لشركة بيروساهان بينيربيت وجائزة "صفقة باكستان للعام" لقاء عمله على تأمين تمويل مشترك في تسهيلات تمويلية إسلامية طويلة الأجل بقيمة /25/ مليار روبية باكستانية لشركة باور هولدنغ وجائزة "صفقة الكويت للعام" لقاء عمله لتأمين إصدار صكوك من الشق الأول بقيمة /250/ مليون دولار أمريكي لصالح بنك بوبيان في الكويت.