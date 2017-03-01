المركزي الإماراتي: 111.3 مليار درهم رصيد البنوك المحلية من شهادات الإيداع

بلغ رصيد البنوك العاملة في الدولة من شهادات الإيداع المصدرة من المصرف المركزي 111.3 مليار درهم تبلغ حصة شهادات الإيداع الإسلامية 21.3 في المائة منها فيما تبلغ حصة البنوك التقليدية 78.7 في المائة وذلك على فترات استحقاق مختلفة من أسبوع حتى سنة.

وقال سيف هادف الشامسي مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" - ان البنوك الإسلامية تستحوذ على 20 في المائة من إجمالي أصول قطاع البنوك في الدولة والبالغ 2.6 تريليون درهم، لافتا إلى أن ودائع البنوك الإسلامية زادت بنسبة 42 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة مع 18 في المائة للبنوك التقليدية في حين زادت نسبة الإقراض في البنوك الإسلامية بنسبة 54 في المائة خلال 3 سنوات.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أوضح الشامسي أن البنوك المحلية تمتلك سيولة جيدة حيث تجاوزت نسبة كفاية رأس المال المقرر من الجهات التنظيمية بمعدل 17.1 في المائة بنهاية 2016 علاوة على ذلك فإن البنوك الإسلامية لديها نسبة الإقراض إلى مصادر الأموال المستقرة 86.8 في المائة وارتفاع نسبة الأصول السائلة إلى 16.8 في المائة.

وأكد الشامسي أن البنوك المحلية تتوافر لديها سيولة مالية قوية حيث تشهد الإيداعات تحسناً ملحوظاً بالإضافة إلى أن البنوك تمتلك الكثير من شهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي فضلاً عن الاحتياطات الفائضة ما يعد مؤشرا على وجود سيولة قوية لدى البنوك.