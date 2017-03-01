Arabian business
بنوك واستثمار

المركزي الإماراتي: 111.3 مليار درهم رصيد البنوك المحلية من شهادات الإيداع

أريبيان بزنس
الأربعاء، 1 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
المركزي الإماراتي: 111.3 مليار درهم رصيد البنوك المحلية من شهادات الإيداع

بلغ رصيد البنوك العاملة في الدولة من شهادات الإيداع المصدرة من المصرف المركزي 111.3 مليار درهم تبلغ حصة شهادات الإيداع الإسلامية 21.3 في المائة منها فيما تبلغ حصة البنوك التقليدية 78.7 في المائة وذلك على فترات استحقاق مختلفة من أسبوع حتى سنة.

 

 

وقال سيف هادف الشامسي مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" - ان البنوك الإسلامية تستحوذ على 20 في المائة من إجمالي أصول قطاع البنوك في الدولة والبالغ 2.6 تريليون درهم، لافتا إلى أن ودائع البنوك الإسلامية زادت بنسبة 42 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة مع 18 في المائة للبنوك التقليدية في حين زادت نسبة الإقراض في البنوك الإسلامية بنسبة 54 في المائة خلال 3 سنوات.

 

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أوضح الشامسي أن البنوك المحلية تمتلك سيولة جيدة حيث تجاوزت نسبة كفاية رأس المال المقرر من الجهات التنظيمية بمعدل 17.1 في المائة بنهاية 2016 علاوة على ذلك فإن البنوك الإسلامية لديها نسبة الإقراض إلى مصادر الأموال المستقرة 86.8 في المائة وارتفاع نسبة الأصول السائلة إلى 16.8 في المائة.

 

 

وأكد الشامسي أن البنوك المحلية تتوافر لديها سيولة مالية قوية حيث تشهد الإيداعات تحسناً ملحوظاً بالإضافة إلى أن البنوك تمتلك الكثير من شهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي فضلاً عن الاحتياطات الفائضة ما يعد مؤشرا على وجود سيولة قوية لدى البنوك.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

المركزي الإماراتي: النقد المتداول لدى الجمهور يرتفع 1.9 مليار درهم

المصرف المركزي الإماراتي لم يحظر استخدام العملة الافتراضية بيتكوين﻿

"المركزي الإماراتي" يدعو البنوك إلى منح تسهيلات لتمويل المركبات الكهربائية

"المركزي الإماراتي": توظيف 1000 مواطن في القطاع المصرفي والمالي خلال 75 يوما

تعليقات

المزيد في بنوك واستثمار

بنك دبي الإسلامي يحصد 12 جائزة من مجلة اسلاميك فاينانس نيوز

بنك الإمارات دبي الوطني أعلى قيمة تجارية مصرفية في الدولة

أبوظبي الوطني يضاعف حجم برنامج سندات إلى 15 مليار دولار

الإمارات تجذب أكثر من 2000 من أثرياء العالم سنة 2016

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور : حمدان بن محمد بن راشد يزور معرض دبي العالمي للقوارب

السعودية تبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع أبريل

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »