بنك الإمارات دبي الوطني أعلى قيمة تجارية مصرفية في الدولة

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني اليوم أنه تم تسمية علامته التجارية المصرفية بأنها الأكثر قيمة في الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت قيمتها ثلاثة مليارات و/406/ ملايين دولار أمريكي حسب التصنيف السنوي لمجلة "ذا بانكر".

وقال بنك الإمارات دبي الوطني في بيان صحافي صدر عنه، وفق وكالة أنباء الإمارات، إنه تم اختياره أيضا ضمن أفضل /100/ علامة تجارية مصرفية في العالم إذ احتل المرتبة /75/ على مستوى العالم متقدما بذلك عن المرتبة /96/ التي كان يحتلها في العام الماضي حسب التقييم الذي أجرته شركة "براند فاينانس" العالمية للاستشارات والتقييم لأكبر /500/ بنك في العالم ونشرته مجلة "ذا بانكر" ـ المعنية بأبرز المؤسسات المالية في العالم ـ في عددها الصادر في الشهر فبراير كما حل البنك في المرتبة الرابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحا صافية في العام الماضي بلغت حوالي / 7.2/ مليار درهم بزيادة نسبتها إثنين في المائة مقارنة بعام /2015/ مدفوعة بنمو الأصول وارتفاع حجم التحصيلات من القروض منخفضة القيمة التي عوضت التراجع في الدخل من غير الفائدة.