أبوظبي الوطني يضاعف حجم برنامج سندات إلى 15 مليار دولار

(رويترز) - وافق مساهمو بنك أبوظبي الوطني أمس الثلاثاء على زيادة حجم برنامج السندات المتوسطة الأجل باليورو إلى المثلين ليصل إلى 15 مليار دولار مقارنة مع 7.5 مليار دولار حالياً.

وجرت الموافقة على تعديل برنامج الدين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

ويعد بنك أبوظبي الوطني أكبر مصرف في العاصمة الإماراتية من حيث الأصول.