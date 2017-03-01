الإمارات تجذب أكثر من 2000 من أثرياء العالم سنة 2016

حلت فرنسا ضمن أكبر الخاسرين للأثرياء عام 2016 وكذلك كان حال الصين ثم البرازيل والهند وتركيا فيما استقبلت استراليا والولايات المتحدة وكندا والإمارات (أكثر من 2000 ثري) ونيوزيلندا ( 2000 ثري) الآلاف من أصحاب المليارات بحسب تقرير جديد نشرته ماركت ووتش نقلا عن مؤسسة الأبحاث Research and Markets.

زاد عدد الأثرياء الذين غادروا بلادهم عام 2016 عن عددهم للعام 2015 بحوالي 18 ألف ثري بحسب تقرير مراجعة الثروة العالمية 2017 Global Wealth Review.

حلت فرنسا ضمن أكبر الخاسرين للأثرياء عام 2016 وكذلك كان حال الصين ثم البرازيل والهند وتركيا فيما استقبلت استراليا والولايات المتحدة وكندا والإمارات ونيوزيلندا الآلاف من أصحاب المليارات بحسب تقرير جديد نشرته ماركت ووتش نقلا عن مؤسسة الأبحاث Research and Markets.

أصحاب الثروة العالية (من تفوق ثروته عن 30 مليون دولار) سيورث بعضهم للجيل التالي قرابة 4 تريليونات دولار بحلول العام 2026 بحسب تقرير Wealth-X.

وغادر 82 ألف ثري (من يملك أصولا تزيد عن مليون دولار) بلاده الأصلية عام عام 2016، حيث خسرت فرنسا بسبب الهجمات الإرهابية والاضطربات الأخرى، حوالي 12 ألف مليونير وحلت استراليا للعام الثاني على التوالي في المرتبة الأولى لاستقبال الأثرياء.

تقدر الدراسة وجود حوال 13.6 مليون شخص تزيد ثروتهم عن 30 مليون دولارفي نهاية عام 2016.