موظفين في بنك لويدز ساعدوا في سرقة ملايين الدولار من حسابات بنكية

كشفت الصحف البريطانية أن أربعة موظفين في بنك لويدز ساعدوا في الاحتيال ب ملايين الجنيهات على بعض زبائن البنك الأثرياء من خلال إصدار بطاقات بنكية لهم باسماء حسابات "خاملة"، بعد أن قام الموظفون المتهمين بالبحث بأنظمة البنك عن حسابات بمبالغ مرتفعة مع خمول في عمليات السحب منها. وقام هؤلاء بعد العثور على الحسابات التي تناسب الاحتيال بتمرير تفاصيلها لعصابة إجرامية، وقاموا أيضا بإصدار بطاقات سحب ليتمكن أفراد العصابة من انتحال هوية أصحاب الحسابات الأصليين والقيام بتحويلات لمئات الآلاف من الجنيهات في كل عملية سحب.

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