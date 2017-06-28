بنك الخليج الدولي يحصل على ترخيص للعمل كبنك تجزئة في البحرين

أعلن بنك الخليج الدولي اليوم، عن حصوله على ترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي للعمل في مملكة البحرين كبنك تجزئة تقليدي.

وبهذه المناسبة أعرب جماز بن عبدالله السحيمي، رئيس مجلس إدارة البنك، عن تقديره لثقة السلطات البحرينية، وخاصة مصرف البحرين المركزي، في قدرات بنك الخليج الدولي في مجال مصرفية الأفراد، منوهاً بسجل البنك الحافل من العمل على مدى 40 عاماً في مملكة البحرين حيث كان من خلالها مساهماً فعالاً في تنمية قطاع الخدمات المالية، وكذلك التزامه المتواصل بتنويع وتعزيز عملياته في مملكة البحرين والمنطقة.

وتعتبر هذه الرخصة نقطة تحول رئيسية في تاريخ بنك الخليج الدولي، حيث أنها ستوسع تواجده في البحرين و في دول مجلس التعاون الخليجي. والجدير بالذكر أن بنك الخليج الدولي قام بتدشين خدماته المصرفية للأفراد تحت الهوية الجديدة "م" في المملكة العربية السعودية في عام 2015.

وقال عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي: "نحن مسرورون بهذا الترخيص الذي سيجعل "م" البحرين أول بنك رقمي في المنطقة. تسهّل البيئة التنظيمية المواتية المتوفرة في المملكة إنشاء منصات مصرفية رقمية، ونحن نعتزم على إطلاق خدمات ومنتجات "م" في البحرين في عام 2018، كما إننا على ثقة بأن "م" سيلعب دوراً هاماً في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين والمنطقة".

وتهدف خدمة "م" إلى تحديث مصرفية الأفراد في المنطقة من خلال المزج بين المصرفية الالكترونية والمحمولة وبين المتاجر الحديثة المتطورة. ويوفر "م" الراحة وحرية الاختيار والقيمة الاستثنائية لعملائه، حيث يستطيع عملاء "م" فتح حسابات الكترونياً خلال دقائق وإجراء المعاملات المالية اليومية عبر منصة المصرفية الالكترونية لـ"م" والتي تدعمها قنوات اتصال عديدة من بينها الهواتف والأجهزة المحمولة والبريد الالكتروني والتواصل عبر الانترنت والإعلام الاجتماعي.

الصورة على







المزيد من أخبار البحرين