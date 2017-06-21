استقالة مؤسس شركة أوبر ورئيسها التنفيذي بعد هزات تعصف بالشركة

استقال ترافيس كالانيك، الرئيس التنفيذي للشركة أوبر ومؤسسها من منصبه بعد أن قال أنه سيتخذ عطلة غير محددة الأجل، بعيدًا عن الشركة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن كالانيك استقال أمس الثلاثاء من الشركة التي أسسها سنة 2009 والتي حولها إلى عملاق في قطاع المواصلات، وذلك بعد ضغوط هائلة ضده من المساهمين في الشركة بحسب مصدر لفت إلى أزمة أثارها المستثمرون في الشركة .

وطالب أمس 5 من كبار المستثمرين في أوبر باستقالة كالانيك فورا. ومارست شركة بنشمارك، التي يشغل بيل جورلي الشريك بها مقعدا في مجلس إدارة أوبر ويعد أحد أكبر مساهمي الشركة، ومستثمرون آخرون ضغوطا على كالانيك ليستقيل من منصبه.وأرسل المستثمرون خطابا لكالانيك عندما كان في شيكاجو بحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن أشخاص على دراية بالموقف. وقالت الصحيفة التي كانت أول من نشر نبأ استقالة كالانيك إنه سيظل عضوا في مجلس إدارة أوبر.