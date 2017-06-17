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635 مليون دولار، الدخل السنوي للرئيس الامريكي دونالد ترامب

أريبيان بزنس
السبت، 17 يونيو 2017
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635 مليون دولار، الدخل السنوي للرئيس الامريكي دونالد ترامب

635,387,903 دولار هو  الدخل السنوي للرئيس الامريكي دونالد ترامب بحسب كشوف الدخل السنوي لإمبراطورية الأعمال، التي كان يديرها دونالد ترامب قبل توليه الرئاسة، ليظهر أن أرباحه تجاوزت مئات الملايين من الدولارات، ما يسلط الضوء على ممتلكاته التجارية الواسعة التي تبلغ قيمة الأصول فيها 2,279,040,000 دولار.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن ملاعب الجولف، التي يملكها ترامب وحدها أدرت 288 مليون دولار العام الماضي فقط، بينهم 19.8 مليون دولار من ناديه في بدمينستر بولاية نيوجيرسي، الذي قضى فيه ترامب بعض العطلات الأسبوعية كرئيس.

 

وأبلغ ترامب عن إيرادات 37.2 مليون دولار العام الماضي من منتجع "مار-إيه-لاجو" في فلوريدا -حيث استضاف الرئيس الصيني شي جينبنج، وأمر بتوجيه الضربة الصاروخية ضد النظام السوري- الذي ضاعف تكلفة عضويته خلال العام الماضي.

 

وارتفع الدخل السنوي لمنتجع فلوريدا بقدر 7.4 مليون دولار عن العام المالي السابق الذي تم تقديم كشوفه في مايو/آيار 2016.

 

وبلغ الدخل السنوي لفندق ترامب الفخم في واشنطن 19.7 مليون دولار، وكان هذا الفندق قد افتتح في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما اعتبر مصدرا للقلق في أزمة تضارب مصالح ترامب كرئيس ورجل أعمال، نظرا لاحتمالية أن تقوم الحكومات الأجنبية بالتقرب من الرئيس عن طريق حجز غرف هناك.

 

ووصلت مكاسب ترامب من أرباح مبيعات كتبه 7 ملايين دولار، بينها من 1 إلى 5 ملايين دولار من كتابه "عظيم مجددا: كيف نصلح أمريكا المشلولة"، كما أبلغ الرئيس الأمريكي عن 11 مليون دولار تقريبا من مسابقة ملكة جمال الكون الدولية، و84 ألف دولار من "نقابة الممثلين".

 

وأعلن ترامب أنه باع كل ممتلكاته في البورصة في يونيو/تموز الماضي تجنبا لتضارب المصالح، وأوضح لاحقا أنه اتخذ القرار لأنه ليس لائقا أن يمتلك أسهمًا في البورصة، بينما يجري صفقات للولايات المتحدة ربما تؤثر على شركة بشكل إيجابي وأخرى بشكل سلبي.

 

وأشارت "سي إن إن" إلى أن الكشف يؤكد بيع ترامب لأسهمه في البورصة، لافتة إلى أنه تضمن دخلا من أرباح رأس المال وأرباح الأسهم، لكن يحتمل أن تكون مكاسب قبل بيعها.

 

وأبلغ ترامب في تقرير المالي عن 311 مليون دولار من الالتزامات المالية عليه (قروض ورهون عقارية)، لكن حسب "سي إن إن"، فإن هذا الرقم قد يكون أعلى بكثير لأنه طلب منه فقط الإبلاغ عن نطاق قيمة كل قرض.

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