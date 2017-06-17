635 مليون دولار، الدخل السنوي للرئيس الامريكي دونالد ترامب

635,387,903 دولار هو الدخل السنوي للرئيس الامريكي دونالد ترامب بحسب كشوف الدخل السنوي لإمبراطورية الأعمال، التي كان يديرها دونالد ترامب قبل توليه الرئاسة، ليظهر أن أرباحه تجاوزت مئات الملايين من الدولارات، ما يسلط الضوء على ممتلكاته التجارية الواسعة التي تبلغ قيمة الأصول فيها 2,279,040,000 دولار.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن ملاعب الجولف، التي يملكها ترامب وحدها أدرت 288 مليون دولار العام الماضي فقط، بينهم 19.8 مليون دولار من ناديه في بدمينستر بولاية نيوجيرسي، الذي قضى فيه ترامب بعض العطلات الأسبوعية كرئيس.