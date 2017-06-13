30 بنك أمريكي تتيح خدمة التحويل الفوري للنقود بين زبائنها

أعلنت شركة زيل أمس عن إطلاق خدماتها لتحويل الأموال بين زبائن أكثر من 30 بنك أمريكي ومن ضمنها أكبر 5 بنوك، وهي تعمل بأسلوب الدفع من نظير إلى نظير person-to-person (P2P)، أي بين أي زبون لبنك أمريكي مع أي زبون لبنك آخر في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بدون رسوم.

ويكفي فتح تطبيق البنك على الهاتف الجوال لإجراء عملية تحويل فورية للنقود بخطوات بسيطة وهي فتح التطبيق وتحديد البريد الإلكتروني للمستفيد أو رقم هاتفه ثم إدخال المبلغ والضغط للتحويل له بحسب رويترز.

وترد البنوك الأمريكية بذلك على منافسيها مثل خدمة فينمو التي تعمد ذات الأسلوب المباشر في التحويل الفوري للنقود بين زبائن البنوك بأسلوب الدفع من زبون إلى زبون آخر حتى عندما يكون بنكي هذين الزبونين مختلفين (انضوا قرابة 30 بنك أمريكي في هذه الشبكة ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة لها هنا. وتضم القائمة بنوك مثل سيتي بنك وتشيس وويلز فارغو وبنك أوف امريكا وبنك هاواي إلخ.