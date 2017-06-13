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بنوك واستثمار

30 بنك أمريكي تتيح خدمة التحويل الفوري للنقود بين زبائنها

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 13 يونيو 2017
30 بنك أمريكي تتيح خدمة التحويل الفوري للنقود بين زبائنها

أعلنت شركة زيل أمس عن إطلاق خدماتها لتحويل الأموال بين زبائن أكثر من 30 بنك أمريكي ومن ضمنها أكبر 5 بنوك، وهي تعمل بأسلوب الدفع من نظير إلى نظير person-to-person (P2P)، أي بين أي زبون لبنك أمريكي مع أي زبون لبنك آخر في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بدون رسوم.

ويكفي فتح تطبيق البنك على الهاتف الجوال لإجراء عملية تحويل فورية للنقود بخطوات بسيطة وهي فتح التطبيق وتحديد البريد الإلكتروني للمستفيد أو رقم هاتفه ثم إدخال المبلغ والضغط للتحويل له بحسب رويترز.

وترد البنوك الأمريكية بذلك على منافسيها مثل خدمة فينمو التي تعمد ذات الأسلوب المباشر في التحويل الفوري للنقود بين زبائن البنوك بأسلوب الدفع من زبون إلى زبون آخر حتى عندما يكون بنكي هذين الزبونين مختلفين (انضوا قرابة 30 بنك أمريكي في هذه الشبكة ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة لها هنا. وتضم القائمة بنوك مثل سيتي بنك وتشيس وويلز فارغو وبنك أوف امريكا وبنك هاواي إلخ.

يذكر أن اسم زيل قد حلا بدلا من اسم الشركة السابق وهو شبكة كلير اكسشينج clearXchange Network.

 

 

 

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