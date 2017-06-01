السجن 3 سنوات لمؤسس شركة كبيرة في دبي بسبب شيكات بلا رصيد

سارة تاوسند أريبيان بزنس: يواجه «ديليب راهولان»، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «باسيفيك كنترولز Pacific Controls» حكما غيابيا بالسجن 3 سنوات بحسب ما تظهره وثائق من محكمة في دبي، فيما تخضع شركته لإعادة هيكلة مالية بإشراف شركة كي بي إم جي العالمية -KPMG- .

واطلع اريبيان بزنس على وثائق من الإدعاء العام في دبي، وتظهر حكماب السجن لثلاثة سنوات ضد راهولان يتاريخ 27 ديسمبر 2016، لإصداره شيكات بدون رصيد بسوء نية. وجاء الحكم في دعوى رفعها المواطن الهندي شاه فينود شاندرا الذي يدعي أن راهولان وقع على شيكين بقيمة 21,852,500 درهم (أي ما يعادل 5.9 مليون دولار)، وتبين أن الشيكات رجعت بسبب عدم وجود رصيد في حسابه بحسب وثائق المحكمة.

ورفعت الدعوى ضد راهولان شخصيا وليست ضد شركة باسيفيك كنترولز، وامتنعت الشركة على التعليق على النبأ بعد اتصال بها من أريبيان بزنس.

وصدرت مذكرة اعتقال دولية من دبي بحق المذكور حيث لايعرف مكان وجوده وصدر حكم غيابي ضده من المحكمة الابتدائية في دبي. وتشير مذكرة الاعتقال التي اطلع عليها أريبيان بزنس بأن راهولان مولود في الهند ويحمل جواز سفر استرالي، وتتضمن معلومات شخصية منها عنوانه ورقم هاتفه في ولاية نيوجرسي الأمريكية، ولم يتمكن أريبيان بزنس من التواصل معه لدى الاتصال برقم الهاتف المذكور.

وكانت جهات حكومية عديدة في الخليج بين زبائن شركته التي نقلت تقارير عنها في يوليو الماضي أنها تتفاوض مع بنوك إماراتية حول ديون تزيد على 380 مليون دولار، وهي نتيجة تأخير بعض زبان الشركة في تسديد دفعات مستحقة، مما جعل الشركة عاجزة عن سداد دفعاتها عن قروض مستحقة.

يذكر أن ديليب راهولان أسس شركة باسيفيك كونترول سيستمز في أستراليا في العام 1984 قبل أن يوسعها ويأتي بها إلى دبي. يعرف راهولان كواحد من رواد الأبنية ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة الخضراء.