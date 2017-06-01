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السعودية تصبح أول دولة خليجية تستطلع رأي العموم في ضريبة القيمة المضافة﻿

أريبيان بزنس
الخميس، 1 يونيو 2017
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السعودية تصبح أول دولة خليجية تستطلع رأي العموم في ضريبة القيمة المضافة﻿

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أخذ رأي العموم بخصوص مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقه في السعودية اعتبارا من 1 يناير 2018، وذلك بعد أن أعلنت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عن دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

 

ودعت الهيئة جميع المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص لتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم للهيئة حول المشروع، في موعد أقصاه 29 يونيو 2017 كموعد نهائي لتسليم المرئيات والمقترحات، وذلك قبل إرسال مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة لدراسته والموافقة عليه.

وأوضحت الهيئة أنه سيجري العمل على إعداد اللوائح التنفيذية للنظام والاتفاق على صيغتها النهائية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017.

وأكد مدير عام الهيئة المكلف طارق السدحان أمس أهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم حول مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، خاصة أن الضريبة تطبق للمرة الأولى في دول مجلس التعاون بحسب صحيفة مكة.

وقال السدحان إن الهيئة حريصة على الاطلاع بأوسع صورة ممكنة على احتياجات وآراء قطاع الأعمال، بهدف تقديم أشكال الدعم اللازم كافة أثناء عملية تطبيق الضريبة، لافتا إلى أن مشاركة المرئيات والآراء خطوة رئيسية وضرورية في سياق التعاون والتكامل المطلوبين بين القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى جهود الهيئة.

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