580 مليون دولار الثمن الذي دفعته أمازون لاستحواذ على سوق دوت كوم

أظهرت بيانات سوق الأوراق المالية ناسداك وثائق إفصاح شركة أمازون عن قيمة صفقة سوق دوت كوم وتبين أن أمازون دفعت 580 مليون دولار للاستحواذ على سوق دوت كم التي أعلن عنها في شهر مارس الماضي.
وأعلنت أمازون في شهر مارس أنها أبرمت اتفاقا لشراء شركة التجارة الإلكترونية العربية سوق.كوم بالكامل من مساهميها. كما أعلنت الشركتين وقتها أنهما اتفقتا على عملية الاستحواذ رغم عرض في اللحظات الأخيرة من إعمار مولز، التابعة لمجموعة إعمار العقارية التي يرأس مجلس إدارتها الملياردير محمد العبار، قالت إن قيمة العرض كانت 800 مليون دولار.
لم يكشف المسؤولون التنفيذيون وقتها عن قيمة صفقة أمازون التي وصفها جولدمان ساكس مستشار العملية بأنها "أكبر صفقة دمج واستحواذ على الإطلاق في قطاع التكنولوجيا بالعالم العربي".
يذكر أن سوق.كوم تأسست في 2005 وكانت حت تاريخ الصفقة تعرض 8.5 مليون منتج على موقعها الذي يستقبل نحو 50 مليون زيارة في الشهر من دول الخليج العربية الست ومصر.
واستحواذ أمازون على سوق.كوم حدث كبير لقطاع التكنولوجيا الناشئ في الشرق الأوسط.
وكان فادي غندور مؤسس شركة أرامكس للوجستيات المدرجة في دبي والمستثمر البارز في الشرق الأوسط قد اشاد بالصفقة قائلا "هذا عمليا تصويت بالثقة في المنطقة. لدينا شركة أمريكية كبيرة تشتري شركة رقمية في المنطقة"المزيد من أخبار الإمارات
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
اغنى 50 عربيا - 44 - محمد البرواني | تقارير خاصة | أريبيان بزنس
30 بنك أمريكي تتيح خدمة التحويل الفوري للنقود بين زبائنها | بنوك واستثمار | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
30 بنك أمريكي تتيح خدمة التحويل الفوري للنقود بين زبائنها | بنوك واستثمار | أريبيان بزنس