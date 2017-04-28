580 مليون دولار الثمن الذي دفعته أمازون لاستحواذ على سوق دوت كوم

أظهرت بيانات سوق الأوراق المالية ناسداك وثائق إفصاح شركة أمازون عن قيمة صفقة سوق دوت كوم وتبين أن أمازون دفعت 580 مليون دولار للاستحواذ على سوق دوت كم التي أعلن عنها في شهر مارس الماضي.

وأعلنت أمازون في شهر مارس أنها أبرمت اتفاقا لشراء شركة التجارة الإلكترونية العربية سوق.كوم بالكامل من مساهميها. كما أعلنت الشركتين وقتها أنهما اتفقتا على عملية الاستحواذ رغم عرض في اللحظات الأخيرة من إعمار مولز، التابعة لمجموعة إعمار العقارية التي يرأس مجلس إدارتها الملياردير محمد العبار، قالت إن قيمة العرض كانت 800 مليون دولار.

لم يكشف المسؤولون التنفيذيون وقتها عن قيمة صفقة أمازون التي وصفها جولدمان ساكس مستشار العملية بأنها "أكبر صفقة دمج واستحواذ على الإطلاق في قطاع التكنولوجيا بالعالم العربي".