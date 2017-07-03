أبوبكر عثمان، يفوز بجائزة المليون دولار من بنك أبوظبي التجاري

أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن الفائز بالجائزة الكبرى بمبلغ مليون دولار من حساب وديعة أحلام المليون دولار 1 وهو أبوبكر عثمان، من السودان والمقيم في مدينة العين، والذي كان قد قام بفتح حساب وديعة أحلام المليون دولار 1 في فبراير 2017، وقد تم إختياره للحصول على الجائزة في السحب الذي أقيم في مبنى المركز الرئيسي لبنك أبوظبي التجاري تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وعلق الفائز بهذه المناسبة قائلاً : "أود بداية، أن أعبر عن شكري وامتناني لبنك أبوظبي التجاري على هذا المنتج الرائع والمبتكر الذي أتاح لي الفرصة للفوز بهذه الجائزة القيمة، حيث لم أكن أتوقع في الحقيقة، أي مفاجأة أو فوز بمثل هذه الجائزة الرائعة حتى تم إبلاغي بهذا الخبر السعيد فأحسست أن ما أتمناه سوف يصبح حقيقة."

وقال عبد الشكيل، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي التجاري: "لقد حقق هذا الحساب نجاحاً كبيراً حيث لاقى إقبالاً شديداً لدى عملاء بنك أبوظبي التجاري بالرغم من عدم مضي مدة طويلة على طرحه، وهي المدة التي سعينا جاهدين خلالها على ترسيخ فضيلة الادخار ونشر الوعي بأهمية مبادئ الصيرفة المسؤولة كوسيلة تساعد عملاءنا على تحقيق أهدافهم المالية الشخصية."

وتجدر الإشارة الى أنه قد تم طرح هذا الحساب المتميز الذي يقتصر عدد المشاركين فيه على 5 آلاف عميل بتاريخ 1 يونيو 2016 لتصبح وديعة أحلام المليون دولار 1، واحدة من أهم المنتجات المبتكرة التي طرحها البنك خلال العام الماضي، حيث يمنح هذا الحساب للعملاء المشاركين فيه من خلال وديعة ثابتة لمدة عام واحد غير قابل للتجديد فائدة مضمونة بنسبة 0.25% يتم إضافتها في الحساب بنهاية مدة الوديعة، بالإضافة الى فرصة واحدة للدخول في السحب على الجائزة الكبرى عند احتفاظ العميل بوديعة بمبلغ 50 ألف درهم إمارات أو 15 ألف دولار أمريكي وفرصة إضافية للفوز بالجائزة الكبرى عن كل مبلغ إضافي بمضاعفات 50 ألف درهم إمارات أو 15 ألف دولار أمريكي.

وأضاف عبد الشكيل: " نحن نسعى لتحقيق تجربة مصرفية فريدة لعملائنا والوفاء بوعودنا بمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم المالية من خلال منتجات مالية وخدمات مصرفية مبتكرة طبقاً لأعلى المعايير الدولية مثل حساب وديعة أحلام المليون دولار 1. وبهذه المناسبة، أود بالنيابة عن بنك أبوظبي التجاري تهنئة السيد/ أبوبكر عثمان بالإنضمام الى نادي أصحاب الملايين."





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