"المركزي الإماراتي" يدعو البنوك إلى منح تسهيلات لتمويل المركبات الكهربائية

دعا المصرف المركزي، البنوك وشركات التمويل الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة، إلى النظر في منح تسهيلات بأسعار فائدة أو ربح تفضيلية لتمويل المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

جاء ذلك، في إشعار أصدره المصرف المركزي أمس لكافة البنوك وشركات التمويل الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة، طالبهم فيه بإبلاغه، في حال رغبة أي بنك أو مؤسسة في المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021، من خلال تسهيل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وبالتالي، تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وحماية البيئة للأجيال القادمة.

وأرفق المصرف المركزي بالإشعار، وفق صحيفة البيان، رسالة تلقاها معالي مبارك راشد خميس المنصوري محافظ المصرف المركزي، من وزارة الطاقة، بشأن مسرعات مؤشرات الأجندة الوطنية، تشير إلى أن الوزارة تقوم بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بتطبيق آلية، استناداً للمؤشر الوطني الخاص بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في ما يخص المركبات التي تعمل بالكهرباء.

حيث تم تشكيل فريق خاص لتنفيذ هذه المبادرة، قام بدراسة عدة مبادرات ممكنة لتسريع استخدامات المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالدولة. وأكدت الوزارة في رسالتها، أن التسهيلات التمويلية التي تقدمها جهات التمويل والبنوك، تعد أحد أهم المجالات التي من شأنها أن تسهم في جذب التحول إلى المركبات الكهربائية.