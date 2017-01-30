Arabian business
بنوك واستثمار

ارباح أرامكس تقفز 129% في الفصل الرابع

أريبيان بزنس
الاثنين، 30 يناير 2017
ارباح أرامكس تقفز 129% في الفصل الرابع

 رويترز:  ارباح أرامكس تقفز 129% في الفصل الرابع مع تنامي عوائدها من خدمات التوصيل الدولية والمحلية. وحققت الشركة أباحا بلغت 131.8 مليون درهم في الشهور الثلاثة حتى يوم 31 ديسمبر، مقارنة مع 57.6 مليون درهم في السنة الماضية عن ذات الفترة بحسب بيان في البورصة .

 و ارتفعت ارباح الشركة بنهاية العام الماضي بنسبة 37% لتصل الى 427 مليون درهم.  هذا وجاءت ارباح الشركة في الربع الاخير من العام الماضي افضل من متوسط توقعات المحللين.  كما ارتفعت إيرادات الشركة بنهاية العام الماضي بنسبة 16% لتصل الى 4.3 مليارات درهم.

وكانت أرامكس قد أسست في أكتوبر الماضي تحالفا للتجارة الإلكترونية مع استراليا بوست في خطوة تؤشر لتوسع جديد للشركة.

وقاد رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار في يوليو الماضي عملية استحواذ على حصة تعادل 16.45% من أرامكس فيما اشترت استراليا بوست حصة 4.5% منها.

 

 

 


 

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