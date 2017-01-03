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بنوك واستثمار

سوق دبي المالي تعتزم السماح بالبيع على المكشوف

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 3 يناير 2017
سوق دبي المالي تعتزم السماح بالبيع على المكشوف

دبي 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت سوق دبي المالي - شركة البورصة الوحيدة المدرجة في الخليج - اليوم الثلاثاء إنها تعتزم تطبيق البيع على المكشوف المغطى بأسهم مقترضة في خطوة من شأنها تعزيز سيولة التداول.

وقالت الشركة في بيان لرويترز "سوق دبي المالي يعتزم تطبيق البيع على المكشوف المنظم على قائمة مختارة من الأوراق المالية المؤهلة بما يتوافق مع التوصيات العالمية وفي إطار أوضاع السوق المحلية في الأشهر المقبلة بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على قواعده."

وأضافت الشركة أنها أكملت مشاورات بشأن نموذج التشغيل وأنها تجرى حاليا تحسينات تقنية على نظام البيع على المكشوف المزمع.

ويتضمن نظام البيع على المكشوف المغطى بأسهم مقترضة قيام مستثمرين باقتراض أسهم وبيعها على أمل إعادة شرائها لاحقا بسعر أقل.

وأحجمت الجهات التنظيمية في منطقة الخليج حتى الآن عن تطبيق تلك الممارسة بسبب مخاوف بأنها قد تؤدي لاضطراب الأسواق لكن بعض الدول بما في ذلك السعودية وقطر تقول إنها تعتزم تطبيقها.

كان عبد الله البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية قال الأسبوع الماضي إن البورصة ستطبق البيع على المكشوف المغطى بأسهم مقترضة في الربع الأول من عام 2017.

وأضاف أن البورصة اتخذت هذه الخطوة بعد موافقة الجهة المنظمة للسوق في الإمارات على قواعد تلك الممارسة.

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