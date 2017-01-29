مسجلة أدنى مستوى في 5 سنوات.. انخفاض موجودات المركزي السعودي 4.8 مليار ريال ﻿

تراجعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي /ساما) خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2016 إلى حوالي 2076.9 مليار ريال، بانخفاض قدره 4.8 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام.
ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي،سجلت موجودات مؤسسة النقد أدنى مستوى لها في خمس سنوات أي منذ ديسمبر/كانون الأول 2011 حيث بلغت آنذاك 2058 مليار ريال.
وحسبما أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد، اليوم الأحد، تراجعت موجودات "ساما" لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بـ 297 مليارالمزيد من أخبار السعودية
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