"أبوظبي الإسلامي" و" العربي الأفريقي الدولي" يرتبان تمويلا لـ "أمنيات العقارية" بـ 325 مليون درهم

أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي" عن قيامه بدور مدير الإصدار ومتعهد التغطية إضافة إلى المنظم الرئيس المفوض مع "البنك العربي الأفريقي الدولي" في ترتيب تسهيل تمويلي إسلامي بقيمة 325 مليون درهم لصالح مجموعة "أمنيات العقارية" شركة التطوير العقاري.

وتمت هيكلة الصفقة بما يلبي الأهداف التمويلية لمجموعة "أمنيات" لا سيما مشروع "أوبوس" التطويري متعدد الاستخدامات والذي يتضمن مكاتب وفندقا وشققا فندقية فاخرة صممتها المعمارية العالمية الراحلة زها حديد.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال مهدي أمجد، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة "أمنيات العقارية" إن هذا التسهيل التمويلي يدعم قدرة الشركة على مواصلة تنفيذ خططها الطموحة للنمو وجهودها الرامية إلى تزويد عملائها بمنتجات عقارية متميزة.

من جانبه، قال عارف عثماني، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات في مصرف أبوظبي الإسلامي إن المصرف نجح في تطوير محفظة قوية من الحلول المصرفية العقارية المتخصصة والتي تجمع بين خبرات استشارية وقدرات تمويلية، ونحرص في هذا السياق على التعاون مع مطورين عقاريين ممن يسهمون في إثراء السوق بمنتجات عقارية عالية الجودة .

من جانبه قال تامر خليفة المدير العام الإقليمي للبنك العربي الأفريقي الدولي إن دولة الإمارات تمثل مقرا إقليميا لأنشطة البنك العربي الأفريقي الدولي منذ منتصف السبعينيات من القرن العشرين ويأتي التسهيل الخاص بمشروع "أوبوس" منسجما مع استراتيجية البنك في التوسع الإقليمي من خلال التعاون مع أبرز اللاعبين في مختلف القطاعات الاقتصادية.