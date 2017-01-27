ساما: أزمة السيولة انتهت وندرس طلب ترخيص لأحد البنوك الأجنبية للعمل في السعودية

قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ساما) إن أزمة تقلص السيولة التي عانت منها البنوك السعودية خلال العام الماضي قد انتهت وأن المؤسسة لا ترى أي حاجة للتدخل الآن.

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، أمس الخميس، أكد "الخليفي" في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" الاقتصادي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أن "ساما" تدرس حالياً طلباً للترخيص تقدم به أحد البنوك الإقليمية للعمل في السعودية، مضيفاً أن لدى المؤسسة سياسة منفتحة فيما يتعلق بتلقي طلبات الترخيص من البنوك الأجنبية.

وقال "الخليفي" إن مؤسسة النقد تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للبنك قبل الموافقة على الترخيص له، إضافة إلى القيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها البنك للقطاع المصرفي ولاقتصاد المملكة.

وبخصوص قطاع المقاولات، أوضح "الخليفي" أن إدارة البنوك للمخاطر جيدة جدا ويصل تعرض إجمالي القطاع المصرفي السعودي لقطاع البناء أقل من 8 بالمئة فقط من إجمالي القروض.