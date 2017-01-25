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المشرق يعلن عن 1.9 مليار درهم إماراتي أرباحاً صافية في العام 2016

أريبيان بزنس
الأربعاء، 25 يناير 2017
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المشرق يعلن عن 1.9 مليار درهم إماراتي أرباحاً صافية في العام 2016
عبدالعزيز الغرير


أعلن بنك المشرق، اليوم عن نتائجه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 حيث بلغت الأرباح 1.9 مليار درهم بينما بلغ ربح السهم الواحد 10.85 درهم بنهاية ديسمبر 2016.
وتعليقاً على النتائج المالية للعام ، قال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي للمشرق: "بينما واجهت المنطقة تحديات اقتصادية خلال العام 2016، كان أداء بنك المشرق معقولاً رغم المناخ الاقتصادي غير المواتي وانخفاض أسعار النفط. ومن أبرز نتائجنا المالية هذا العام ارتفاع دخلنا التشغيلي بنسبة 3.2%، كما نمت ميزانيتنا العمومية 6.6%".

وأضاف: "واصلنا التركيز على تعزيز الكفاءة والإنتاجية مما أدى إلى  خفض النفقات التشغيلية بنسبة 2.7% وهذا بدوره أدى إلى نموٍ طيب في الأرباح التشغيلية بلغ 7.3%. وشهد الربع الأخير من السنة تحسناً في جودة الأصول لدينا، كما يتضح من انخفاض القروض المتعثرة بنسبة 17% على أساس ربع سنوي، كما انخفضت مخصصات القروض المتعثرة بـنسبة 9.5% في الفترة ذاتها. نحن سعداء بنتائج نهاية العام، وبتحسن صافي الأرباح في الربع الأخير، والذي ارتفع بنسبة 6.3% مقارنة بالربع الثالث من العام 2016".

واختتم الغرير: "يتمتع بنك المشرق بمركز قوي جداً حيث نبدأ العام 2017 بميزانية عمومية متنوعة وقاعدة عملاء واسعة. ومع استمرار حرص الحكومة على التنويع الاقتصادي، والاستثمار في القطاعات غير النفطية، ومبادراتها المتعلقة بالمدينة الذكية، فإننا واثقون من أن استراتيجية المشرق التي تركز على الابتكار وعلى تحسين تجربة العملاء ستحقق تطلعاتنا ونحن ندخل عامنا الخمسين".

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