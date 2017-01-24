البنك الأول السعودي يقرر عدم توزيع أرباح عن 2016

(رويترز) - قال البنك الأول السعودي أقدم مصارف المملكة اليوم الثلاثاء إن مجلس الإدارة قرر عدم توزيع أرباح عن العام 2016 لدعم "مركز البنك المالي وخططه المستقبلية".

وتكبد البنك -الذي كان يطلق عليه في السابق البنك السعودي الهولندي- صافي خسارة 249.3 مليون ريال (66.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول انخفاضاً من صافي ربح قدره 451.3 مليون ريال في الربع ذاته من العام 2015.

وتوقعت شركتا الاستثمار كابيتال والمجموعة المالية هيرميس أن يحقق البنك صافي ربح فصلي قدره 330.5 مليون ريال و438 مليون ريال على الترتيب.

وعزا البنك أداءه السلبي إلى زيادة بلغت 181.5 في المئة في مصاريف العمليات بسبب ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية.