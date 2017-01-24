"ويسترن يونيون" تقر بمساعدة عمليات احتيال وتدفع غرامة من 586 مليون دولار

أشارت رويترز إلى أن أكبر شركة لتحويل الأموال في العالم سوف تدفع غرامة قدرها 586 مليون دولار بعد اعترافها بتعمدها تجاهل استخدام مجرمين لخدمتها في عمليات احتيال وغسل أموال.

وأقرت الشركة يوم الجمعة الماضي وهي الشركة التي تمتلك أكثر من نصف مليون مقر في حوالي 200 دولة – بمساعدة مجرمين على استغلال خدمتها والسماح بإتمام تحويلات مالية مشيرةً إلى أنها اكتشفت وجود موظفين لديها يدعمون هذه العمليات.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية وهيئة التجارة الفيدرالية أنه بمساعدة "ويسترن يونيون"، تمكن مهاجرون صينيون من إرسال مئات الملايين من الدولارات ودفعها لمهربين للبشر وكانت الأموال ترسل على دفعات قليلة لعدم لفت الأنظار.

وفي الفترة من 2004 حتى 2012، علمت الشركة بعمليات الاحتيال وتحويلات الأموال المشبوهة، ولكنها فشلت في اتخاذ خطوات لمواجهتها وتورط ما يقرب من ألفي موظف لديها في هذه الجرائم.