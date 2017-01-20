البنك الأول السعودي ينال الموافقة على وحدة لتداول المشتقات

(رويترز) - قال البنك الأول السعودي أمس الخميس إنه تلقى الموافقة التنظيمية على إقامة وحدة مملوكة له بالكامل لتداول المشتقات المالية واتفاقات إعادة الشراء (الريبو).

وقال الأول إن إنشاء الوحدة التي سيكون مقرها جزر كايمان لن يؤثر على القوائم المالية للبنك.

وكان "الأول" قد غير اسمه من البنك السعودي الهولندي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.