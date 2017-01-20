Arabian business
بنوك واستثمار

البنك الأول السعودي ينال الموافقة على وحدة لتداول المشتقات

أريبيان بزنس
الجمعة، 20 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
البنك الأول السعودي ينال الموافقة على وحدة لتداول المشتقات

(رويترز) - قال البنك الأول السعودي أمس الخميس إنه تلقى الموافقة التنظيمية على إقامة وحدة مملوكة له بالكامل لتداول المشتقات المالية واتفاقات إعادة الشراء (الريبو).

 

وقال الأول إن إنشاء الوحدة التي سيكون مقرها جزر كايمان لن يؤثر على القوائم المالية للبنك.

 

وكان "الأول" قد غير اسمه من البنك السعودي الهولندي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

صندوق التنمية العقارية السعودي يوقع مع 14 بنكاً ومؤسسة لتقديم الدعم للمستفيدين ونسبة التحمل وفقاً للدخل وأفراد الأسرة

السعودية تعين إتش.إس.بي.سي مستشاراً لخصخصة تشييد المباني الدراسية

صحيفة سعودية: مصرف الراجحي يماطل في إعادة مبلغ استثماري لعميل منذ 10 سنوات

مؤسسة النقد العربي السعودي تنفي إلغاء الإصدار الخامس للعملة

تعليقات

المزيد في بنوك واستثمار

تغيرات في شركة جلوبل الكويتية

أمازون تتخلى عن الاستحواذ على سوق Souq.com والأخيرة تفاوض مشغل مراكز التسوق ماجد الفطيم

الذهب يقفز لأعلى مستوى في نحو 8 أسابيع بفضل ترامب وبريطانيا

كيف يحصل المبادرون في السعودية على التمويل الأولي؟

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

مدينة مصدر بأبوظبي تكشف عن أول فيلا مستدامة

السعودية: أوبك تريد شراكة طويلة الأمد مع روسيا

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »