Arabian business
بنوك واستثمار

المصرف المركزي يصدر إطاراً رقابياً لنظم الدفع الإلكتروني بالإمارات

أريبيان بزنس
الاثنين، 2 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
المصرف المركزي يصدر إطاراً رقابياً لنظم الدفع الإلكتروني بالإمارات

أصدر معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي الإطار الرقابي للقيم المُخَـزَّنة ونظم الدفع الإلكتروني الذي يهدف لتسهيل عملية تبني نظم الدفع الرقمية بشكل قوي وآمن داخل دولة الإمارات.

 

وقال معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي أن إصدار هذا الإطار الرقابي الذي جاء تتويجاً لجهود تشاورية مكثفة مع الجهات المعنية على مدار عدة أشهر يشكل علامةً فارقة في دعم رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى جعل الدولة تتبوأ مركزاً ريادياً في مجال الخدمات الرقمية من خلال تبني الاقتصاد المرتكز على المعرفة والابتكار مشيرا معاليه إلى أن الإطار الرقابي مصمم لتعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات.

 

 

وحسب صحيفة البيان، يحدد الإطار الرقابي أربع فئات للتراخيص يمكن للجهات التي توفر خدمات الدفع الإلكتروني العمل من خلالها وهي موفر خدمات الدفع لأفراد وموفر خدمات دفع مبالغ صغيرة و موفر خدمات الدفع الحكومية وموفر خدمات دفع غير مُصدِر لأداة الدفع حيث تخضع كل فئة لمجموعة من المتطلبات الرقابية التي تهدف إلى توفير الحماية لنظم الدفع والمستهلكين في الدولة.

 

 

وأكد معالي مبارك راشد المنصوري إن المصرف المركزي يدرك أن تطوير التكنولوجيا المالية سيلعب دوراً مهماً في تشكيل مستقبل الخدمات المالية القياسية في الدولة لذلك فإن المصرف المركزي يعلن عن استعداده لدعم هذا الابتكار.

 

 

وقال معاليه أنه كالعادة سيكون للمصرف المركزي دوره القيادي في تطبيق هذا الإطار الرقابي الجديد لنظم الدفع بهدف جعل دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال استخدام خدمات الدفع الرقمية الموثوقة من خلال إتاحة استخدام هذه الخدمات لجميع المستهلكين في الدولة.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

"المركزي الإماراتي": توظيف 1000 مواطن في القطاع المصرفي والمالي خلال 75 يوما

مصر: انتحار القاضي وائل شلبى المتهم بالرشوة داخل محبسه

المصرف المركزي يصدر مسكوكة تذكارية تخليدا لتضحيات شهداء الإمارات

البنك المركزي الإماراتي يتوقع نمواً أعلى العام القادم وزيادة مماثلة في الإقراض المصرفي

تعليقات

المزيد في بنوك واستثمار

سوق دبي المالي تعتزم السماح بالبيع على المكشوف

لأول مرة.. "المركزي المغربي" يرخص لفتح 5 بنوك إسلامية

ودائع البنوك التجارية السعودية ترتفع في نوفمبر مع تسييل المركزي لأصول أجنبية

إيران تسمح لبعض البنوك بتداول العملات بسعر السوق الحر

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الشيخ محمد بن راشد يطلق مبادر بنك الطعام

السعودية: لجنة حكومية لمراجعة الإيرادات غير النفطية ودراسة لتوريدها إلى الخزينة العامة مباشرة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »